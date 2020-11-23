«Роснефть» разработала новую систему компьютерного моделирования

Фото: пресс-служба Роснефти

Сотрудники научных подразделений «Роснефти» разработали промышленный компьютерный симулятор для моделирования работы гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), которые заменяют традиционные сборные бурильные трубы при работах внутри скважин. Этот метод широко используется в технологических, а также ремонтно-восстановительных работах, который производят на газовых, нефтяных и газоконденсатных скважинах. Собственная разработка института "РН-БашНИПИнефть" "Роснефти" обеспечивает технологическую независимость компании от зарубежных программных комплексов в области компьютерного моделирования.

Работы в этом направлении ведутся специалистами "Роснефти" не первый год. Компания осознает важность инновационных разработок и несколько лет назад даже внесла задачу по развитию технологического потенциала в перечень ключевых направлений своего развития. И такой подход оправдан. В современной экономике технологическое лидерство является основным конкурентным преимуществом в нефтегазовой отрасли.

Технология ГНКТ широко используется в современной нефтегазовой отрасли. Уникальный программный комплекс нефтяной компании позволяет проектировать, контролировать выполнение и анализ операций ГНКТ, а также решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки нефтегазовых месторождений. Эффективное и безопасное применение ГНКТ на нефтяных и газовых скважинах невозможно без предварительного детального моделирования операций.

Сейчас корпоративный симулятор ГНКТ проходит стадию испытаний на месторождениях. Это необходимый этап перед последующим широким внедрением в производство.