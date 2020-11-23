Тренер Алексей Мишин рассказал, что помогает побеждать Елизавете Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева Фото: REUTERS

Московский этап Гран-при по фигурному катанию завершился если не сенсационно, то очень неожиданно. Все ожидали сражение двух школ Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Но на первый план вышли ученики нашего замечательного тренера, профессора Алексея Мишина, который воспитал целую плеяду замечательных фигуристов, включая и самого Плющенко.

В результате этап Гран-при выиграла Лиза Туктамышева, а на третью ступеньку пьедестала запрыгнула еще одна представительница питерской школы 18-летняя Анастасия Гулякова. Мы позвонили профессору Мишину.

- Алексей Николаевич, мы хотим вас еще раз поздравить. Восхищаемся выступлением ваших девочек и Михаила Коляды. Как вам это удается?

- Знаете, моя любимая формулировка – все процессы в природе являются колебательными. Ну, вот, сейчас в нашем коллективе синусоида подросла вверх. Надо продолжать действовать, курс в целом правильный, конкуренция очень высокая. Поэтому нет излишней эйфории.

Наш коллектив, который состоит в настоящее время из вашего покорного слуги, хореографа Тани Прокофьевой и моей супруги Татьяны Николаевны Мишиной, можно сказать, плодотворно поработал. И Миша Коляда становится лучше. Нас радует успех воспитанника Тани Мишиной Евгений Семененко, прекрасно исполнившего свою сложную программу. Нас радует выступление Насти Гуляковой, которая впервые, впервые участвовала в этапе Гран-при и заняла призовое место. Так что настроение в нашем коллективе хорошее и рабочее.

- Коляда стал на льду более пластичным и одухотворенным. Он, как нам показалось, стал гораздо лучше слышать музыку.

- Да, его появление в нашем коллективе всколыхнуло не только меня, тренера, но и хореографа Татьяну Прокофьеву. Его великолепная короткая программа, это полностью ее творение. Но и в произвольную она вложила немало. А показательный номер вообще был создан во время разминки перед показательными выступлениями. Вот как важно разбудить нужные струны в душе ученика.

- Вы теперь готовитесь к чемпионату России, который должен пройти в конце декабря?

- Ну, знаете, это будет не совсем правильно так сказать. Дело в том, что я иногда привожу такой пример. Спортсмен может готовиться к тому, чтобы завтра съесть пирожное. Или через год большой торт. Поэтому мы стараемся так совместить наши усилия, чтобы нам досталось и пирожное, и хотя бы кусочек большого торта.

- Девушки потрясающие. Главное, что они у вас не бросают кататься в 18 лет, как все вокруг. И вот сейчас Лиза Туктамышева (скоро ей исполнится 24 года) показывают настоящее женское катание, которое вы нам вернули. Поздравляем вас еще раз и восхищаемся!

- Спасибо! Восхищайтесь. Мы не возражаем!

Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва

Женщины. Итоговая классификация. 1. Елизавета Туктамышева – 223,39. 2. Алёна Косторная – 220,78. 3. Анастасия Гулякова – 199,03. 4. Александра Трусова – 198,93. 5. Елизавета Нугуманова – 191,52… 7. Софья Самодурова (все – Россия) – 184,81.

Мужчины. Итоговая классификация. 1. Михаил Коляда (Россия) – 281,89. 2. Морис Квителашвили (Грузия) – 275,80. 3. Пётр Гуменник – 268,47. 4. Андрей Мозалев – 266,69. 5. Дмитрий Алиев – 265,11. 6. Евгений Семененко – 260,78. 7. Макар Игнатов – 260,78. 8. Роман Савосин – 250,07. 9. Илья Яблоков – 242,52... 11. Артём Ковалев (все – Россия) – 212,50.

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