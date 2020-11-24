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Губернатор Вениамин Кондратьев: Меры безопасности на зимних курортах Краснодарского края будут усилены

Ожидается, что до конца года горнолыжные склоны посетят около 300 тысяч туристов
Ксения БОГДАНОВА
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Горнолыжный сезон на курортах Сочи стартует в декабре. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Горнолыжный сезон на курортах Сочи стартует в декабре. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

С 18 декабря в Краснодарском крае стартует горнолыжный сезон: «Красная поляна» и другие зимние курорты ждут гостей. Недавно на склоны выпал первый снег, и сезон катания обещает стать особенно насыщенным. Уже сейчас в отелях горнолыжного кластера Сочи на Новый год забронировано почти 90% номеров. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, до конца года зимние курорты посетят около 300 тысяч туристов. В этом году край готовится к началу сезона с особой тщательностью. Из-за пандемии коронавируса меры безопасности на горнолыжных курортах будут усилены.

– У Краснодарского края огромный опыт в организации зимнего отдыха с точки зрения безопасности и комфорта наших гостей. В этом году все эти меры мы усилим. И, прежде всего, в горном кластере Сочи. Здесь уже забронировано почти 90% номеров на период новогодних праздников, мы ожидаем около 300 тысяч человек. Наша первоочередная задача – обеспечить их безопасность в сегодняшних непростых условиях, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Этой зимой на горных курортах гостей ждут сразу несколько новинок. В «Красной Поляне» собираются расширить зону внетрассового катания и увеличить количество фрирайд-зон, обустроить новый снежный парк и оборудовать подогреваемый открытый бассейн. А на курорте «Роза Хутор» в этом году запустят канатную дорогу нового поколения. Одно из главных нововведений - бесконтактная продажа электронных ски-пассов: эта мера позволит обезопасить и туристов, и сотрудников курортов. Кабинки канатных дорог будут обрабатываться санитайзерами в постоянном режиме, без остановки работы подъемников. Для соблюдения социальной дистанции потоки туристов и спортсменов будут разведены. Еще одно новшество — провериться на коронавирусную инфекцию можно будет прямо на горнолыжных курортах.

- На территории всего горного кластера будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19. Наши гости смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции. Если она подтвердится, медики оперативно окажут необходимую помощь, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

До конца года горнолыжные склоны готовятся принять около 300 тысяч туристов. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

До конца года горнолыжные склоны готовятся принять около 300 тысяч туристов. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

С особой тщательностью организована работа общепита: все кафе и рестораны работают только до 12 ночи, с соблюдением мер санитарной безопасности. Ношение маски обязательно как для персонала, так и для посетителей. Кроме того, все заведения обеспечивают социальную дистанцию клиентов - для этого в обеденных залах нанесена разметка, а столики расставлены с учетом требований Роспотребнадзора.

- Здоровье гостей и жителей края – наш безусловный приоритет, - отметил глава Кубани. - Это и наша общая ответственность. Поэтому просим всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем вводимым правилам. Сейчас их соблюдение очень важно.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев распорядился увеличить число рейдов, проверяющих соблюдение масочного режима в общественных местах - на предприятиях сферы обслуживания, рынках, в магазинах. Кроме того, особое внимание глава региона акцентировал на работе развлекательных заведений в ночное время. Губернатор поручил жестко пресекать все попытки кафе и ресторанов обслуживать клиентов после полуночи.

Напомним, с начала 2020 года курорты Кубани приняли более 10,2 млн туристов. Большинство гостей - 8,5 млн человек - приехали в пляжный сезон, с июня до конца октября. Ожидается, что до конца этого года Краснодарский край встретит еще около миллиона отдыхающих. Причем не только на горных склонах - кубанские здравницы на черноморском побережье принимают туристов круглый год. Несмотря на пандемию, поток туристов в Краснодарский край не уменьшается. Этому способствует как общий подъем внутреннего туризма, так и туристический кэшбэк, введенный Правительством РФ.

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