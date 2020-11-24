Питание для иммунитета: Золотые правила, которые помогут вам снизить риск COVID-19, гриппа и простуд

Овощи и фрукты - кладезь полезной клетчатки, которая нужна микрофлоре нашего кишечника для поддержания иммунитета. Фото: Shutterstock

Еда - и лекарство, и яд

- Иммунитет - это наша защита, - объясняет Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета. - На выработку антител, то есть на иммунный ответ организма, влияют несколько факторов: генетика, возраст, условия жизни, питание. И если на первые два обстоятельства мы повлиять никак не можем, то другая пара в нашем распоряжении.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Способность вырабатывать антитела у детей появляется к трем годам. Поэтому малыши нуждаются в вакцинации. Для них встреча с возбудителями может быть фатальной. Ну а в старшей возрастной группе способность вырабатывать антитела со временем резко падает. У некоторых иммунитет ослабевает уже к 40 годам, у кого-то - после 50, у кого-то еще позже. А есть и такие, кто в 100 лет здоров. Почему так происходит?

Антитела синтезируются на основе веществ, аминокислот, которые поступают в организм. Поэтому отсутствие белков, нормального питания может быть опасным для здоровья. Так же как и повышенное содержание сахара - оно активирует вирусы. И если вы едите много сладкого, то пробиваете в себе брешь. Получается, грамотно организуя питание, можно моделировать и иммунную систему.

Гены и иммунная защита

Вера Ревякина, заведующая отделением аллергологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, рассказала, что сегодня в науке развиваются такие направления, как нутригенетика и нутригеномика. Они изучают влияние питания на гены, следовательно, и на иммунитет.

- Иммунная система - самая уникальная, - пояснила Вера Арсеньевна. - Она регулирует практически все функции и все органы. Существует врожденный иммунитет: ребенок уже рождается с определенными клетками. И приобретенный, который формируется в ходе жизни человека. Это значит, что мы можем над ним работать с помощью грамотного питания. Для этого нужны мощная просветительская пропаганда, воспитание моды на здоровье и на здоровое умеренное питание. Ведь еда может быть и лекарством, и ядом…

Почему дети часто болеют?

Отдельно нужно сказать о часто болеющих детях, о тех, кто болеет вроде бы несерьезно, но постоянно. Эту важную для многих родителей тему поднял Михаил Лебедев, руководитель группы научной и информационной поддержки ЛПУ, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эксперт пояснил, что главная причина перманентных детских хворей - вирусная инфекция, навсегда поселившаяся в организме (обычно герпес, вирус Эпштейна - Барр, цитомегаловирус). Вот почему годам к 40 - 45 до 90% всего взрослого населения являются хрониками. Роль нормального питания в этих случаях крайне высока: инфекция не должна реактивироваться, чтобы не развились тяжелые патологии. Питание может это тормозить.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, 70% часто болеющих детей - аллергики. Но нередко их неправильно диагностируют и ведут, не фиксируя пищевую аллергию. А если не проводить коррекцию рациона, то ребята так и будут болеть.

Диетолог в кармане

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» в 5 пилотных регионах России Роспотребнадзор провел мониторинг организации питания школьников. Выяснилось, что около 300 тысяч детей школьного возраста страдают ожирением. Каждый пятый школьник имеет избыточную массу тела. Половина детей ежедневно не получает свежих овощей и фруктов, молочной продукции. Зато 60 - 80% из них каждый день едят сладкую выпечку, соленую пищу, колбасы, фастфуды, пьют сладкую газировку.

- Результатом исследования 2019 года стала инициатива Роспотребнадзора, поддержанная общественными организациями и президентом, о создании специализированных рационов для школьников и бесплатном горячем питании для младшеклассников, - рассказала Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области. - Впервые прописан приоритет качества и безопасности продукта над экономическими интересами производителя. Это прорыв, потому что все обычно упирается в деньги. Кроме того, невзирая на пандемию, в 2020 году уже в 24 российских регионах Роспотребнадзор продолжил исследование продуктовой корзины россиянина на качество и безопасность, а также детского питания в школах.

- А здоровое питание - это просто, - продолжает Надежда Раева. - Важно покупать однокомпонентные продукты и не лениться готовить самим. Питаться нужно умеренно, но регулярно - 4 - 5 раз в день. Здоровая тарелка - «долгие» углеводы: крупы, белок, молочные продукты, фрукты-овощи - и все. Морковь, свекла, капуста, курица, селедка - бюджетно, но это обеспечивает витаминами растущий организм. Белый хлеб заменяем черным или серым, содержащим больше пищевых волокон. И на портале Роспотребнадзора ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ.рф, и в соцсетях проекта можно найти массу полезной информации по этой теме (раздел «Школа здорового питания», «Книга здоровых рецептов» с комментариями специалистов, образовательные программы, тесты, рекомендации диетологов, ВКонтакте размещен сервис «Дневник питания»). Для родителей это «Диетолог в кармане». Нужно, чтобы и в семьях кормили детей ни чем придется, а как положено. Мы подготовили также советы по питанию для детей и взрослых на случай вынужденного пребывания дома во время пандемии. Это семидневные меню сниженной калорийности. Все подробно изложено на нашем портале: размер порций, как правильно и из чего готовить. Для здоровья нам нужно есть разное.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Ягудин: Сбалансированный рацион - наш конек!

- Собственно, иммунитет, питание и активный образ жизни - наш конек, - скаламбурил Алексей Ягудин. - Спасибо моей жене - это нереально активный человек, который заставляет всю нашу семью выходить на свежий воздух и двигаться. А дети сидели бы в гаджетах сутками напролет... Вспоминаю свое детство - мы все были на улице… Что касается питания, то в 15 - 20 лет было много спорта, и все сжигалось. Сейчас, когда мне 40, уже задумываешься, какой пример подаешь молодежи. Вместе с Таней мы пришли к сбалансированному и по возможности регулярному питанию. Татьяна у меня эксперт по этой части…

Татьяна ТОТЬМЯНИНА корректирует:

- Я не эксперт. Просто, когда теряешь внутренние органы, волей-неволей приходится выстраивать систему питания. Например, теперь ешь не 1,5 раза в день, а 4 - 5 раз. Иначе и других органов можно лишиться.

Когда в семье есть дети, особенно за этим следишь. Старшая дочь в начале пубертата. В гаджетах видит других девушек, худых и, как ей кажется, более красивых. И вот она день ест, два не ест… Но необязательно вместо обеда съедать маленькую конфету. От нее больший вред фигуре, чем от полноценного приема пищи. Можно так выстроить рацион, что будешь и красивой, и здоровой. На нас лежит большая родительская ответственность.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт здорового питания от Ягудина

• С утра напиток алоэ, разбавленный водой, чтобы запустить пищеварительную систему. Затем протеиновый коктейль с фруктами на молоке - для энергии. Перекусы - протеиновые батончики. На вечер - на пару приготовленные овощи и говядина на гриле.

• К чаю - розеточка варенья, без которого нет жизни.

Здоровая тарелка от Тотьмяниной: Овощи, рыба, мясо, утренние каши.

Мы спросили: «И при таком раскладе не скучно жить?» И получили дружный ответ суперсемейства: «Нет!»

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