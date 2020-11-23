«Любови Орловой несколько раз делали операции»: Пластический хирург и консультант сериала «Доктор Преображенский» раскрыл тайны работы отрасли в СССР

Любовь Орлова оставалась молодой благодаря пластической хирургии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире Первого канала стартовал сериал «Доктор Преображенский» — пожалуй, первый крупный телепроект, посвященный закрытой теме: пластической хирургии в СССР. Главный герой, челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский (Денис Шведов) под кураторством КГБ в середине 60-х получает в распоряжение Институт красоты, где проводит пластические операции партийной элите и другим ВИП-пациентам. «КП» расспросила реального пластического хирурга Андрея Жуманова, насколько это было возможно, кому из звезд советского экрана делали пластику и в моде ли были «утиные губы», как сейчас.

1. Откуда советские врачи черпали знания по пластической хирургии? На запад перенимать практику вряд ли летали.

- Не секрет, что каждая большая война (на момент действия фильма отгремело две мировых войны) кроме ранений и смертей, приносит колоссальный хирургический опыт. Если посмотреть на историю XX века, то в 50-е, 60-е, 70-е «выстрелили» все направления хирургии. Посмотрите, ведь основателями всех известных научных медицинских госпиталей были хирурги прошедшие войны (НИИ Кардиохирургии им. Бакулева, Центр Хирургии Петровского, НИИ Нейрохирургии им. Бурденко, Центральный научный институт Стоматологии и многие другие) Я принес на съемки фотографии великого челюстно-лицевого хирурга, профессора Ф.М. Хитрова, и ребята разместили их в ординаторской.

2. Ассистент Преображенского для восстановления груди использует свиной перикард. Это как?

сериал «Доктор Преображенский» — пожалуй, первый крупный телепроект, посвященный закрытой теме: пластической хирургии в СССР. Фото: Первый канал

- Реконструкция молочной железы или ее эстетическая коррекция - специфическое и сложное направление пластической хирургии. Сегодня это еще и целая отрасль производства (импланты, тканевые экспандеры и пр.). В середине 20-го века приходилось опираться ни накопленный опыт практической хирургии и использовать доступные тканевые материалы. Поэтому да, использовали и перикард. А в Институте хирургии Вишневского, например, была оригинальная технология - из плексигласа вытачивали сборно-разборную модель, которую помещали в молочную железу, создавали соединительнотканный карман. Потом, через месяц-полтора, это все вытаскивали и вводили туда стерильное масло. Таким образом происходила реконструкция.

3. Пластические операции были популярны среди актеров и партийных функционеров. Это правда?

- Мне кажется, что в советские годы настоящей популярностью всё-таки пользовались люди: космонавты, ученые, артисты и музыканты, спортсмены. Что касается популярности пластических операций, думаю это не совсем подходящий термин. Социальная верхушка общества была осведомлена об этой возможности и те, кто хотел воспользоваться «хирургией красоты», ей пользовались. Самое известное место — Институт красоты на Новом Арбате, основан в 1930 году. Вход туда был ограничен. Но были и другие, например, Институт Стоматологии на Парке Культуры (который с конца 40-х годов возглавил Ф.М.Хитров). Надо понимать, что мотивация людей, которые обращаются за хирургией красоты, была разная. Одно дело — жена партийного функционера или эффектная популярная артистка кино, другое — обычная труженица. У среднестатистической жительницы Советского Союза какие были задачи и цели в жизни? Строить социализм, ходить на работу, перевыполнять план.

4. Какие процедуры были самыми востребованными? Губы подкачивали?

Главный герой, челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский (Денис Шведов) под кураторством КГБ в середине 60-х получает в распоряжение Институт красоты. Фото: Первый Канал

- Нет, нечем было, хотя и пытались вводить туда жир. На съемках я ребятам дал, как наглядное пособие, учебник 1959-60 года – это красная книжка про косметические операции на лице. Там расписано все: и ринопластика, и блефаропластика век, и пластика лица, восстановление после ожогов и многое другое. Фактически весь спектр операций, которые мы сейчас выполняем в тех или иных областях, основана на заложенной еще тогда практической базе. Скажу больше, некоторые пластические операции проводились уже в начале 20-го века.

5. Можно ли назвать самых известных клиентов Института красоты?

Луис Карволан

- Мне на память приходит одна из ярких звезд советского кино — Любовь Орлова. Ей делали несколько раз операции на лице. Я думаю, еще целый ряд народных артистов и артисток СССР и политических функционеров пользовались этим. Помните историю, когда Луиса Корвалана, чилийского лидера, привезли в Советский Союз и сделали ему операцию? Это было в начале 80-х (борца с диктатурой Пиночета вызволили из концлагеря Чили в результате военной спецоперации, затем доставили в Москву, дали политическое убежище, сделали три пластические операции по изменению внешности и вернули в Чили, где он жил на нелегальном положении до падения режима Пиночета — Авт.) Институт красоты тогда уже работал на полную мощность, там было несколько хирургов, которые им занимались. Полагаю, что спецслужбы также регулярно пользовались услугами Института, впрочем, как и в других странах.

6. Сейчас пластический хирург — модная, высокооплачиваемая и востребованная профессия. Тогда было так же?

- Студенты вообще не знали о такой специальности. Это была верхушка, врачебная элита. Доктора занимались этим делом без существенной огласки. Это было и рискованное коммерческое дело. Даже в середине 90-х идея быть пластическим хирургом казалось немыслимой. Где учиться? У кого? Во всех областях был авторитарный монополизм. Кто-то добился успеха, и не пускает других в свое «царство». Об Институте колопроктологии тогда ходили шутки, что доктора наук там до 40-50 лет «висят на крючках» - их старшие товарищи к операционному столу не подпускают.

В 60-е пластические хирурги были белыми воронами. Люди талантливые, обладающие опытом, знаниями, чувством вкуса, интересные личности, в большинстве своем остающиеся художниками-одиночками.

7. В «Докторе Преображенском» показано много операций и инструментов. Это же современные железяки?

В клинике проводят пластические операции партийной элите и другим ВИП-пациентам. Фото: Первый Канал

- Не совсем. Было много сюрпризов. Например, допотопный аппарат «Дерматом», которым забирают кожу. Вообще, пришлось немного обогатить внешний вид хирургического стола в нашем фильме, добавить «изящества». Довольно трудно было раздобыть аппаратный реквизит для анестезиологического пособия того времени, поэтому пришлось прибегать к киношным приемам. В «Докторе Преображенском» важен сам сюжет и то, как он реализован. Это история не о хирургии как таковой, а о хирургах, занимающихся необычным делом и живущих в самый динамичный период развития советской истории.

«Доктор Преображенский», Первый, понедельник-четверг, 21.30

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