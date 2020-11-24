Ремиссия длиною в жизнь

Рак - это хроническое заболевание, поэтому нужно наблюдаться пожизненно. Фото: Shutterstock

Не пропустить рецидив

Рак - это не приговор, говорят врачи. Но и не болезнь, которую можно вылечить и забыть.

- Онкологические заболевания - хронические. Человеку нужно наблюдаться пожизненно, - говорит главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии (НМИЦ) Минздрава академик РАН Андрей Каприн. - Наша задача - перевести острое заболевание в хроническое и добиться максимально долгой ремиссии. Важнейшую роль в этом играет диспансерное наблюдение.

Оно является одним из основных направлений в онкологии, подчеркивает академик Каприн. Чтобы держать болезнь под контролем и не пропустить начала возможного рецидива, нужно регулярно проходить обследования. Согласно приказу Минздрава врач-онколог по месту жительства устанавливает пациенту группу диспансерного наблюдения, разрабатывает индивидуальный план наблюдения и организует необходимые медпроцедуры (лабораторные, инструментальные обследования и т. д.). Также в обязанности доктора входит проведение дистанционных консультаций с помощью телемедицинских технологий - в эпоху COVID-19 это особенно актуально.

- При лечении мы сейчас ставим задачу максимально сохранять качество жизни людей. Чтобы не получилось так, что человек выживет, но после калечащей операции или химиотерапии дальше жить не захочет, - отмечает Андрей Каприн. В НМИЦ радиологии рассказывают историю пациентки, которая смогла стать мамой после хирургического лечения рака шейки матки (РШМ).

К врачам обратилась 40-летняя женщина с инвазивным РШМ (то есть уже проникшим внутрь органа). Ей назначили консультацию репродуктолога, оценили функцию яичников. Поняли, что у пациентки достаточно хороший репродуктивный потенциал, и предложили ей органосохранное лечение. При этом лечении удаляются ткани около шейки и тазовые лимфатические узлы, а матка и яичники с маточными трубами для репродуктивной функции сохраняются. «Сейчас мы наблюдаем за этой пациенткой. Ожидаем, что через год она сможет планировать рождение ребенка», - говорят врачи. Создали новый пищевод

В Онкоцентре им. Н. Н. Блохина рассказали об уникальной операции по реконструкции пищевода. У 63-летнего мужчины был диагноз «рак правого легкого 3-й стадии». После операции по удалению легкого начались неизбежные осложнения. Возникло воспаление, которое передалось на соседний орган, произошло повреждение стенки пищевода. Пациенту установили трубку в желудок - гастростому, и только так он мог питаться. Но воспаление все равно продолжалось.

Хирурги онкоцентра провели сложную подготовительную операцию, а затем приступили ко второму этапу - реконструкции пищевода.

- Выкроили из желудка длинный узкий стебель и сформировали новый пищевод. Сделали специальный туннель за грудиной перед сердцем. Удалили стому на шее, зашили отверстие, вернули верхнюю часть пищевода на место, провели через туннель наш новый пищевод и соединили его с остатком родного пищевода, который сохранился вверху, - пояснил руководитель торакального отделения, директор НИИ клинической онкологии онкоцентра Павел Кононец.

Уже через неделю после операции пациент смог самостоятельно пить воду и принимать жидкую пищу.

! Подробную информацию вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Оnco-life.ru