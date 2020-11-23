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Экономика

Бизнес обяжут бороться с коронавирусом по санитарным правилам: до этого, оказывается, были рекомендации

Теперь положения из методичек Роспотребнадзора могут стать обязательными для повсеместного исполнения
Елена ОДИНЦОВА
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Для предприятий торговли требуют исключить взвешивание самими покупателями продуктов (как, например, часто делается с фруктами и овощами)

Для предприятий торговли требуют исключить взвешивание самими покупателями продуктов (как, например, часто делается с фруктами и овощами)

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации Роспотребнадзора для бизнеса по работе в условиях пандемии могут превратиться в обязательные для исполнения санитарные требования. На состоявшемся в этот понедельник президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова пожаловалась, что чаще всего заболевают люди работающие. И это потому, что предприятия далеко не всегда соблюдают методические рекомендации, разработанные ведомством для различных сфер деятельности.

- Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению, - отреагировал на эти жалобы премьер Михаил Мишустин.

Он, правда, уточнил, что эта работа должна быть проведена вместе с бизнес-сообществом и отраслевыми организациями.

Санитарные требования в нынешних условиях, конечно, важны. Но что в итоге изменится? И разве рекомендации Роспотребнадзора не были до сих пор обязательными? Как объясняют юристы, предыстория вопроса такова. Формально обязательны для выполнения всеми предприятиями санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме этого, в начале лета Роспотребнадзор разработал порядка 40 методичек для разных сфер деятельности: санаториев, гостиниц, ателье, магазинов, разных видов транспорта, школ, вузов, фитнес-клубов и т. п. Теоретически вот они носят именно рекомендательный характер — чтоб предприятия понимали, как им лучше организовать работу по борьбе с коронавирусом с учетом своей конкретной специфики. А теоретически — потому что в ряде регионов территориальные органы Роспотребнадзора издали предписания, где прямо обязали предприятия проводить рекомендованные в методических указаниях профилактические мероприятия. И там бизнес за несоблюдение «рекомендаций» получал вполне конкретные штрафы по результатам проверок.

По ряду методических рекомендаций еще в начале лета у бизнеса было много вопросов — как (и на какие деньги) их исполнять. Судя по всему, за отсутствием ответов, они повсеместно и не выполняются. Скажем, предприятиям рекомендовалось организовать доставку работников, у которых нет своих авто, на работу/с работы транспортом предприятия. Насколько ударно все так и делают, хорошо заметно по забитости московского метро. Или другой пример. До сих пор непонятно, как предприятиям организовывать социальную дистанцию между покупателями или посетителями, если те ее соблюдать вовсе не стремятся и ни на какие полоски, нарисованные на полу на расстоянии 1,5 метров, совершенно не обращают внимания. Выставлять их из магазина что ли?

Вот еще примеры рекомендаций, с которыми, скорее всего, и дальше будут сложности:

- для предприятий торговли - исключить взвешивание самими покупателями продуктов (как, например, часто делается с фруктами и овощами) — все должно продаваться только в упаковках (что, понятно, вызовет недовольство самих же покупателей, которые не найдут нужной расфасовки),

- для школ — закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий (это хорошо, если школа не перегружена),

- для пляжей санаториев и отелей - «сотрудники пляжа должны контролировать соблюдение принципов социального дистанцирования отдыхающими, обеспечить ограниченный доступ отдыхающих» (да кто ж в такой санаторий поедет, если там можно на пляж и не попасть?)

Остается надежда на то, что будет выполнена рекомендация премьер-министра — работу по превращению методичек в санитарные правила вести вместе с бизнес-сообществом.

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