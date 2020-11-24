Вопрос дня: А вас какая цитата из кино по жизни вдохновляет?

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запомнился блестящей игрой актеров. И, конечно, афористичностью: именно в этом эпизоде героиня Крачковской говорит знаменитое: «И тебя вылечат». Фото: Кадр из фильма

Андрей ГОЛОВАТЮК, полковник запаса, член президиума организации «Офицеры России»:

- У меня на подкорке фраза «Есть такая профессия - Родину защищать» из фильма «Офицеры». И еще одна: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва».

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Мне ближе фразы из классиков современной литературы, которые перекочевали в кино. Разумеется, Ильф и Петров: «У вас вся спина белая». А каков Жванецкий: «С моей точки зрения, все гении уже ушли в мир иной, что-то и мне нездоровится...»

Борис ГРАЧЕВСКИЙ, режиссер, создатель «Ералаша»:

- С ходу вспомнилось «Тамбовский волк тебе товарищ», это в «Иван Васильевич меняет профессию». Конечно, использовал в жизни не раз. Простая, но сильная фраза из фильма, по-моему, «Председатель»: «Не орел ты». Не могу не вспомнить «Ералаш»: «И классный Днепр при клевой погоде».

Евгений ГЕРАСИМОВ, глава Комиссии Мосгордумы по культуре:

- На юбилее Щуки все брали автографы у Михаила Ульянова, и он написал мне: «Желаю мужества, когда трудно». Эта фраза сопутствует мне по жизни. А вспоминаю фразы гайдаевские, говорухинские... А как гениально Гурченко в «Любовь и голуби» бросила: «Людк, а, Людк, деревня!»

Игорь ШАЙДУРОВ, эксперт по безопасности, телеведущий:

- Мне цитаты с ходу вспомнить сложно. Ну разве что «Все, что нажито непосильным трудом» из «Ивана Васильевича». Или из «Берегись автомобиля»: «Граждане судьи, он виноват, но он не виноват». Но кто-то цитатами говорит, а я нет.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Меня вдохновляют фильмы, в центре которых полководцы, решавшие судьбы мира, - от Македонского до Жукова. «Главное, выбрать направление одного, главного удара» - это Рокоссовский во время операции «Багратион». Там же, в эпопее «Освобождение», есть фраза: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Что может быть проще и ярче?