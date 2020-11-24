Как сохранить здоровье на работе

На нашем заводе нам бояться нечего! Фото: Shutterstock

Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем путеводителе, подготовленном вместе с экспертами Министерства труда и социальной защиты РФ.

МИР МЕНЯЕТСЯ, ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ ОСТАЮТСЯ

Как бы ни менялся наш мир, в нем всегда будет сфера производства. И даже с учетом развития науки и техники, автоматизации, появления новейших технологий и т. п. всегда остаются актуальными два главных вопроса: безопасность оборудования и человеческий фактор. Крупнейшие техногенные аварии показывают: современная техника при неправильном использовании становится источником повышенной опасности, подчеркивают эксперты.

Не сходят с повестки дня и профессиональные заболевания. Как отметил в одном из выступлений генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст Конколевски, «мы живем в постиндустриальном обществе, и если раньше убийцей номер один был асбест, то сегодня на первый план выходят болезни, связанные с синдромом выгорания на работе, различные психические недуги».

ТРАВМ И ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Как выглядит ситуация в России?

По данным Минтруда России, в целом в последние годы производственный травматизм в нашей стране снижается.

• С 2007 по 2019 год общее количество несчастных случаев на производстве снизилось в 2,4 раза. А количество погибших в результате трудовых травм сократилось в 2,8 раза. В то же время есть ряд отраслей, где сохраняется высокая смертность из-за производственного травматизма (см. ниже).

• Профессиональная заболеваемость тоже снижается, по данным Роспотребнадзора за прошлый год - на 12%.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что такое

«Безопасный труд»

С 2018 года в рамках федеральной программы «Содействие занятости населения» реализуется подпрограмма «Безопасный труд». Ее цель - создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Для этого предусматриваются такие меры:

• разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда (акцент - на выявление, оценку и устранение опасных факторов профессионального риска);

• модернизация инструментов государственного управления охраной труда;

• стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах.

Также в рамках подпрограммы «Безопасный труд» стартовала общественно-просветительская кампания «Здоровье - ответственность - труд», направленная на популяризацию охраны труда и сохранение здоровья на работе.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Расходы на защиту от коронавируса можно компенсировать за счет страховых взносов

Для поддержки российского бизнеса приказом Минтруда России был расширен перечень предупредительных мер, подлежащих финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов (речь идет о перечне мер для профилактики травматизма и профзаболеваний, расходы на которые работодатели могут компенсировать себе, уменьшив размер своих взносов в Фонд соцстраха. - Ред.). В перечень включили меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), такие как приобретение одноразовых масок, респираторов, дезинфицирующих салфеток и кожных антисептиков, термометров, рециркуляторов воздуха и ряд других мер.

Большинство сбоев - из-за человеческого фактора

Специалисты Минтруда отмечают, что каждый третий несчастный случай в прошлом году произошел из-за «неудовлетворительной организации производства работ».

Также в числе основных причин производственного травматизма:

• нарушение правил дорожного движения (11%);

• несоблюдение работниками трудового распорядка и дисциплины труда (10%);

• технологические и технические (техногенные)

факторы послужили причинами 6,7% несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

ВАЖНО

Главный вызов

Снижение человеческой составляющей в причинах производственного травматизма является главным вызовом, который стоит перед государством и работодателями, подчеркивают эксперты.

При решении этой задачи будут учитываться интересы и работников, и бизнес-сообщества, рассказали «КП» в Минтруде России. Сейчас, по словам специалистов, разработан и применяется комплекс мер, чтобы стимулировать работодателей к улучшению условий труда.

По мере развития технологий некоторые требования к организации рабочих мест явно устаревают. «КП» не раз писала про абсурдные нормы, которые в современной жизни выглядят смешными, но тем не менее действуют, добавляя серьезных проблем предпринимателям. И в этом направлении ситуация будет меняться, заверяют представители министерства.

- Сегодня мы ориентируемся на уход от излишней зарегулированности. У работников и работодателей должна быть возможность выбора наиболее эффективных средств управления охраной труда и профилактических мер с учетом специфики конкретного предприятия, сферы деятельности, - поясняют специалисты.

Иными словами, усилия государства в современном мире не должны концентрироваться на подробной регламентации процессов безопасного выполнения работ. Вместо этого важно вводить эффективную систему выявления, оценки и снижения опасностей и профессиональных рисков, до того как они станут причиной ухудшения здоровья работников, подчеркивают эксперты.