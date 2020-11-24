Для работников и работодателей: От средств защиты до гибких тарифов

Закупая СИЗы для сохранения здоровья своих сотрудников, работодатель может рассчитывать на бонус. Фото: Shutterstock

«УМНАЯ» СПЕЦОДЕЖДА

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗами) - одна из важнейших мер профилактики трудовых травм и сохранения здоровья работников. По оценкам экспертов, самые высокие в нашей стране показатели обеспеченности современными

СИЗами и, соответственно, самые низкие показатели по количеству несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - в нефтегазовых компаниях. В авангарде и металлургические предприятия. В числе аутсайдеров, где трудовых травм больше, на сегодня строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство.

Между тем наука и техника не стоят на месте, появляются все новые средства индивидуальной защиты. Среди передовых российских разработок - суперлегкая спецодежда из огнезащитной ткани; обувь из дышащего материала с мембранами, которые не пропускают влагу снаружи, но при этом выводят влагу, которая образуется внутри защитных ботинок или сапог.

В мире сейчас активно развивается отрасль «умных» СИЗов, созданных с применением новейших цифровых технологий. Например, есть спецодежда, которая сама включает подогрев, когда человеку холодно, измеряет пульс, давление, температуру тела и передает данные врачу.

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Закупая СИЗы для сохранения здоровья своих сотрудников, работодатель может рассчитывать на бонус. А именно: предприятие вправе вернуть себе часть страховых взносов в Фонд социального страхования, потратив эти средства на предупредительные мероприятия. То есть на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. Скажем, на вредных производствах обязательны периодические медицинские осмотры для работников, необходима закупка тех же средств индивидуальной защиты. Работодатель может потратить средства на эти цели из платежей в Фонд.

Перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС, определен приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580н (на сегодня действует в редакции от 23.06.2020).

На вредных производствах обязательны периодические медицинские осмотры для работников, необходима закупка тех же средств индивидуальной защиты. Фото: Shutterstock

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ СКИДОК К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ

Еще одна мера поддержки для ответственных работодателей, эффективно управляющих охраной труда, - система скидок к тарифам на страхование работников от несчастных случаев на производстве (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. В зависимости от итогов по производственному травматизму и профзаболеваниям в прошедшем году предприятие может получить скидку или, наоборот, надбавку к тарифу на следующий год.

Так, если у работодателя произошел групповой несчастный случай, то точно будет надбавка. А если руководство и соответствующие службы предприятия успешно занимались профилактикой трудовых травм и у организации нет задолженности перед ФСС РФ, оно может рассчитывать на скидку к страховому тарифу.

СНИЖАЕМ НАГРУЗКУ, ШЕФ!

На сегодня и в ближайшем будущем перед нами стоят две основные цели в сфере охраны труда, поясняют в Минтруде России. Первая - обеспечить снижение травматизма и сохранение здоровья работников за счет систематизации обязательных к исполнению требований охраны труда. Вторая - снизить регулирующую нагрузку на работодателя.

Для достижения этих целей Минтруд России поставил ряд задач:

1 Обновление требований охраны труда с учетом современных реалий и внедрения системы управления профессиональными рисками.

2 Внедрение рискориентированного подхода: Предусматривается выдача средств индивидуальной защиты только на те рабочие места, где обнаружены вредные и опасные факторы производственной среды.

3 Устранение дублирований в нормативно-правовых актах разных ведомств: Минтруда России, Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

- Новое регулирование отношений в сфере охраны труда позволит усилить профилактические и предупредительные меры, сохранить жизнь и здоровье работников, исключить устаревшие и дублирующие нормы, а также обеспечит снижение регулирующей нагрузки на сферу охраны труда, - подчеркивают в министерстве.

• на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

• приобретение дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук антисептиками;

• приобретение устройств, в том числе рециркуляторов воздуха, дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

• приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров;

• проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

В мире сейчас активно развивается отрасль «умных» СИЗов, созданных с применением новейших цифровых технологий. Фото: Shutterstock

Полезно и не накладно

Перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства Фонда социального страхования:

• проведение специальной оценки условий труда;

• мероприятия по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

• обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте определенных категорий работников (утверждены приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н);

• приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

• проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

В условиях эпидемии COVID-19

В 2020 году в счет страховых взносов могут быть включены расходы работодателя:

• обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых оно предусмотрено соответствующим Перечнем (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н);

• приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

• приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

• приобретение приборов (устройств, оборудования) для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов;

• приобретение приборов (устройств, оборудования), непосредственно обеспечивающих проведение обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ;

• санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.