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Общество

Для работников и работодателей: От средств защиты до гибких тарифов

Какие меры помогут обеим сторонам трудовых отношений добиваться снижения производственного травматизма и оптимизировать затраты на это
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Закупая СИЗы для сохранения здоровья своих сотрудников, работодатель может рассчитывать на бонус.

Закупая СИЗы для сохранения здоровья своих сотрудников, работодатель может рассчитывать на бонус.

Фото: Shutterstock

«УМНАЯ» СПЕЦОДЕЖДА

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗами) - одна из важнейших мер профилактики трудовых травм и сохранения здоровья работников. По оценкам экспертов, самые высокие в нашей стране показатели обеспеченности современными

СИЗами и, соответственно, самые низкие показатели по количеству несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - в нефтегазовых компаниях. В авангарде и металлургические предприятия. В числе аутсайдеров, где трудовых травм больше, на сегодня строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство.

Между тем наука и техника не стоят на месте, появляются все новые средства индивидуальной защиты. Среди передовых российских разработок - суперлегкая спецодежда из огнезащитной ткани; обувь из дышащего материала с мембранами, которые не пропускают влагу снаружи, но при этом выводят влагу, которая образуется внутри защитных ботинок или сапог.

В мире сейчас активно развивается отрасль «умных» СИЗов, созданных с применением новейших цифровых технологий. Например, есть спецодежда, которая сама включает подогрев, когда человеку холодно, измеряет пульс, давление, температуру тела и передает данные врачу.

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Закупая СИЗы для сохранения здоровья своих сотрудников, работодатель может рассчитывать на бонус. А именно: предприятие вправе вернуть себе часть страховых взносов в Фонд социального страхования, потратив эти средства на предупредительные мероприятия. То есть на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. Скажем, на вредных производствах обязательны периодические медицинские осмотры для работников, необходима закупка тех же средств индивидуальной защиты. Работодатель может потратить средства на эти цели из платежей в Фонд.

Перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС, определен приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580н (на сегодня действует в редакции от 23.06.2020).

На вредных производствах обязательны периодические медицинские осмотры для работников, необходима закупка тех же средств индивидуальной защиты.

На вредных производствах обязательны периодические медицинские осмотры для работников, необходима закупка тех же средств индивидуальной защиты.

Фото: Shutterstock

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ СКИДОК К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ

Еще одна мера поддержки для ответственных работодателей, эффективно управляющих охраной труда, - система скидок к тарифам на страхование работников от несчастных случаев на производстве (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. В зависимости от итогов по производственному травматизму и профзаболеваниям в прошедшем году предприятие может получить скидку или, наоборот, надбавку к тарифу на следующий год.

Так, если у работодателя произошел групповой несчастный случай, то точно будет надбавка. А если руководство и соответствующие службы предприятия успешно занимались профилактикой трудовых травм и у организации нет задолженности перед ФСС РФ, оно может рассчитывать на скидку к страховому тарифу.

СНИЖАЕМ НАГРУЗКУ, ШЕФ!

На сегодня и в ближайшем будущем перед нами стоят две основные цели в сфере охраны труда, поясняют в Минтруде России. Первая - обеспечить снижение травматизма и сохранение здоровья работников за счет систематизации обязательных к исполнению требований охраны труда. Вторая - снизить регулирующую нагрузку на работодателя.

Для достижения этих целей Минтруд России поставил ряд задач:

1 Обновление требований охраны труда с учетом современных реалий и внедрения системы управления профессиональными рисками.

2 Внедрение рискориентированного подхода: Предусматривается выдача средств индивидуальной защиты только на те рабочие места, где обнаружены вредные и опасные факторы производственной среды.

3 Устранение дублирований в нормативно-правовых актах разных ведомств: Минтруда России, Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

- Новое регулирование отношений в сфере охраны труда позволит усилить профилактические и предупредительные меры, сохранить жизнь и здоровье работников, исключить устаревшие и дублирующие нормы, а также обеспечит снижение регулирующей нагрузки на сферу охраны труда, - подчеркивают в министерстве.

• на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

• приобретение дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук антисептиками;

• приобретение устройств, в том числе рециркуляторов воздуха, дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

• приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров;

• проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

В мире сейчас активно развивается отрасль «умных» СИЗов, созданных с применением новейших цифровых технологий.

В мире сейчас активно развивается отрасль «умных» СИЗов, созданных с применением новейших цифровых технологий.

Фото: Shutterstock

Полезно и не накладно

Перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства Фонда социального страхования:

• проведение специальной оценки условий труда;

• мероприятия по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

• обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте определенных категорий работников (утверждены приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н);

• приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

• проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

В условиях эпидемии COVID-19

В 2020 году в счет страховых взносов могут быть включены расходы работодателя:

• обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых оно предусмотрено соответствующим Перечнем (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н);

• приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

• приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

• приобретение приборов (устройств, оборудования) для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов;

• приобретение приборов (устройств, оборудования), непосредственно обеспечивающих проведение обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ;

• санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

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