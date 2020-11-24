Пять главных мер для сохранения здоровья

В числе важнейших правил - использование средств индивидуальной защиты. Фото: Shutterstock

1. Специальная оценка условий труда

Обеспечение безопасности труда сегодня основывается в первую очередь на установлении условий труда в результате проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте (СОУТ), поясняют специалисты. Эта процедура заменила ранее действовавшую аттестацию рабочих мест.

СОУТ предполагает выполнение инструментальных замеров вредных и опасных факторов, а затем разработку мероприятий по улучшению условий труда.

ВАЖНО

Требований меньше, качество и достоверность - выше

- Первоочередная задача сейчас - повышение качества и достоверности результатов специальной оценки условий труда

(СОУТ) с сокращением избыточных требований, - рассказали «КП» в Министерстве труда и социальной защиты РФ. - Так, вступившие в силу с этого года изменения в законодательстве направлены на совершенствование процедуры сбора и хранения информации о результатах проведения СОУТ в Федеральной государственной информационной системе учета (ФГИС). При этом предусмотрены меры для предупреждения злоупотреблений при размещении результатов проведения специальной оценки условий труда.

Кроме того, подготовлен проект изменения в Методику проведения СОУТ для уточнения и систематизации процедуры оценки и исследования вредных производственных факторов на рабочих местах. В частности, предусматривается введение учета влияния биологического фактора на рабочих местах работников ЖКХ, систематизация показателей тяжести и напряженности трудового процесса, влияющих на установление класса условий труда.

Одновременно предлагается ввести упрощенный порядок оформления результатов специальной оценки условий труда для рабочих мест, где не выявлены вредные производственные факторы.

2. Оценка профессиональных рисков

Специальная оценка условий труда, безусловно, очень важна для создания безопасных рабочих мест. Но такая оценка не является исчерпывающей для выявления всех рисков и назначения всех необходимых мероприятий, отмечают эксперты. Поэтому в современном мире наряду с СОУТ используется еще один, более распространенный подход - оценка профессиональных рисков (ОПР).

В рамках ОПР рассматривается вся трудовая деятельность работника, а не только связанная с конкретным рабочим местом. Так, учитываются и риски перемещения персонала (движения по галереям, коридорам, территории и др.), и временные рабочие операции, и действия в случаях нестандартных и аварийных ситуаций.

Кроме того, оценка профессиональных рисков - это, по сути, постоянная процедура, сопровождающаяся периодическим анализом и пересмотром имеющихся данных о рабочем месте, специальная оценка условий труда проводится 1 раз в 5 лет.

«Управление профессиональными рисками представляет собой ключевой момент в системе управления охраной труда», - считают специалисты Минтруда России.

3. Усовершенствование образования

Во всем мире растет потребность во включении вопросов охраны труда в основы образования разных уровней, подчеркивают эксперты. Такие предметы следовало бы иметь и в рамках общеобразовательных программ, и программ профессионального обучения. Начинать нужно с дошкольного и школьного образования, продолжать на уровне средне-технического и высшего, а заканчивать повышением профессиональной квалификации.

Обучение будущих работников и работодателей по вопросам охраны труда на каждом уровне системы образования помогает эффективно повышать осведомленность, знания и навыки по профилактике производственного травматизма, поясняют в Минтруде России. Такой подход подтвердил свою пользу во многих зарубежных странах.

Кстати, новые возможности для профильного образования открываются благодаря использованию цифровых технологий, искусственного интеллекта и других современных технологий, отмечают специалисты.

Профилактика и диагностика гораздо лучше любого лечения. Фото: Shutterstock

4. Профилактические медосмотры

Наряду с общими подходами выделяются конкретные меры для защиты здоровья при исполнении трудовых обязанностей. В числе важнейших эксперты называют профилактические медосмотры.

Если работник вовремя проходит диагностику, можно на ранних этапах обнаружить неблагоприятные изменения, которые могут привести к развитию тяжелых профессиональных заболеваний. В таких случаях гораздо легче лечить и значительно выше шансы вылечить, чем в ситуациях, когда человек приходит с запущенной болезнью.

Работодатели, на предприятиях которых есть вредные для здоровья работников факторы (вредные и опасные условия труда), обязаны организовывать для своих сотрудников бесплатные медицинские профилактические осмотры.

Как правило, работодатель заключает договор на проведение такого осмотра с медицинской организацией, и работники посещают врача в отдельном порядке, не в общей очереди. За день, проведенный на профосмотре, человеку выплачивается средний заработок.

5. Обеспечение требований охраны труда

Казалось бы, чего проще - работники проходят обязательный инструктаж и, само собой, обязательно нужно соблюдать правила охраны труда (ОТ). Ведь каждая их буква, как говорят специалисты, написана кровью. Однако нарушения, увы, не единичны, и виноваты тут как сами работники, нарушающие предписания инструкций по охране труда, так и работодатели, которые обязаны отслеживать и обеспечивать соблюдение на своем производстве.

В числе важнейших правил - использование средств индивидуальной защиты. Подробнее о том, как развивается эта индустрия и какие «бонусы» могут получить работодатели, приобретая СИЗы для своих работников, - тут.

Бюрократии - бой!

Как работает регуляторная гильотина

Речь идет о снижении административной и финансовой нагрузки на бизнес-сообщество, в том числе, за счет отмены избыточных, устаревших и прочих неэффективных нормативных актов. В Минтруде России привели пример, как после реформирования будет выглядеть управление профессиональными рисками в части регулирования норм выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты для работников).

Сейчас:

А) Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты - 1 нормативно-правовой акт (НПА)

Б) Типовые нормы бесплатной выдачи специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам - 64 НПА

В) Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безопасности труда - 1 НПА

2021 год + переходный период 3 - 5 лет

Будет:

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты для всех видов экономической деятельности и Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, в том числе дерматологическими средствами индивидуальной защиты.