Симптомы бессимптомного и явление «ковидного оленя»: записки затворника на карантине, день восьмой

Дмитрий Стешин пишет репортаж из коронавирусной самоизоляции. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Часть 1,

Часть 2

Честно скажу, дорогие читатели, изначально я не хотел вывешивать эти записки на сайт KP.RU. Они тихо жили у меня в соц. сетях в режиме «для друзей». Но, начальство, используя медоточивую лесть, убедило меня, что стыдно скрывать эти эпистолярные шедевры от мира. Я ломался, как сдобный пряник, мне не хотелось читать злобные комментарии к своим писулям – это мешало выздоровлению, я терял волю к победе. И вот, вывешен стартовый блок «Хроник карантина» - пять дней. Первый комментарий к моим опусам был краток:

Первый комментарий Фото: Дмитрий СТЕШИН

2 часа 31 минута ночи, Германия, Баден-Вюртемберг:

«противно и гадко»

Я попытался понять природу этой манифестации, препарировать крик души, который на самом деле проецируется не на меня, а в нутро автора. Два с половиной часа ночи. Человеку не спится, возможно, что-то его одолевает. Он заходит в Рунет, читает почвеннические записки Стешина и начинает пересматривать свои базовые принципы. Понимает, что так и не ассимилировался в Германии до конца, в противном случае, гадил бы на форуме «Шпигеля». Он здесь всем чужой и умрет чужим, друзья и близкие далеко, связи с ними с каждым годом становятся все тоньше. Если бы он не поддался порыву «Пора валить!», на Родине достиг бы большего и жил лучше. Ну, какие еще мысли могут одолевать человека на чужбине в 2.31 в ночь с субботы на воскресенье? И как катарсис - выплеск, извержение эмоций в комментарий, сублимация. Если ему стало легче, хорошо, но осадочек у меня все равно остается, я же не железный.

Читатели неоднократно просили мне описать «бессимптомный ковид». Существует ли он, не иллюзия? Некоторые даже сравнивали его с буддийским коаном типа «хлопок одной ладонью».

Во-первых, у меня есть справка, в которой указано до минуты, когда у меня забирали пробы и кто: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ. Не шарашкина контора во дворах у площади Трех вокзалов.

Резюме:

справка Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во мне что-то было, бродило по жилам и венам, сидело в мясе – я чувствовал. Иногда потряхивало, но не сильно, не так чтобы беспокоиться и пить парацетамол. Появилась одышка. При физической работе бросало в пот. Иногда в легких, в самом верху, было комок. Пил бромгексин и «Грудной сбор #4» и комок рассасывался. Два раза ходил в баню, дышал эвкалиптовым веником, на улицу не выскакивал. После бани сразу надевал варежки, шапку, толстый свитер и быстро шел домой, там сушился у печки. Сразу скачок улучшения самочувствия, дыхательные пути чистые, бодрит.

И утром всегда просыпался бодрым. Написал кучу текстов и переделал кучу работы по хозяйству.

Вчера был неприятный момент, который я отнес к чистой психосоматике. Не к вирусу. Около 15 часов дня стала резко меняться погода – небо затянуло свинцом, повалил снег аж на десяток часов.

Вдруг появилось какое-то затруднение в дыхании. Даже начал беспокоиться, по шкале беспокойства: «слегка или ближе к среднему значению». Тщательно сделал дыхательную постпневмонийную гимнастику – пять упражнений. Сразу стало легче. Утром проснулся – отличное состояние, отлично дышится. Дописал сложный текст. Вычистил от снега парковку и весь подиум, прокопал дорожку от ворот и от лестницы к сарайке-мастерской/дровнику и туалету.

Вычистил от снега парковку и весь подиум, прокопал дорожку от ворот и от лестницы к сарайке-мастерской/дровнику и туалету. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пообедал – зерновой хлеб, пучок зелени с солью и сало с изрядными прослойками мяса. Выпил кружку чая без сахара и меда. Жиры при ковиде рекомендуют, сладкое – нет.

Пообедал – зерновой хлеб, пучок зелени с солью и сало с изрядными прослойками мяса. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Единственное, что меня удивляет в этой истории – полное отсутствие интереса к моей особи со стороны медицины. Все сам. Сам зарегистрировал на Госуслугах заявку о самоизоляции, приложив все нужные сканы. Сам самоизолировался. Дисциплина, сознательность, долг.

Вчера продолжил охоту на бобров. Скачал нормальный мануал к фотоловушке «Филин». В отличии от скупой инструкции на трех листках, (как украли), в электронном виде было все. У меня очи на лоб полезли. Оказывается у фотоловушки основной режим, это не съемка при срабатывании датчика движения, нет. Это режим, в котором работает тепловой датчик! И датчик этот нужно еще настроить, выставив значение PIR как «низкое», специально для зимы и снега. Кстати, идеальное время для работы фотоловушки. Я проверил – с десяти метров ловушка начинает срабатывать на топящуюся печку! С пяти метров – на работающую зажигалку. Теперь осталось только закрыть гештальт с бобрами.

Быстрым ковидным оленем сновал я по забуреломленной пойме реки, иногда даже пробегая на четвереньках под поваленными деревьями. Наконец, нашел искомое. Следы лап.

Следы лап Фото: Дмитрий СТЕШИН

А это следы харчевания бобра и тропинка по которой он ушел в свой канал.

А это следы харчевания бобра и тропинка по которой он ушел в свой канал. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бобры роют под водой, на мелководье, такие каналы-фарватеры для передвижения. И бобер скрыт от посторонних глаз тонким слоем воды и строительный материал под рукой. Под лапой. Вынутой из подводных каналов глиной и илом, бобер замазывает изнутри свою хатку до полной ее герметичности, штукатурит.

Особо не топтался в этом месте, быстро поставил ловушку. Наломал бобру кучку осиновых побегов, положил прямо под линзу объектива. Смачного, Бобер!

Вечером написал на редакционный адрес мой читатель, охотник-промысловик из Красноярского края. Посоветовал пару дней к ловушке не приближаться - пусть бобры к ней привыкнут. Завтра к вечеру пойду ее снимать. Перед сном растопил печь, поставил табурет возле открытой двери. С плоскостей купола с шорохом сходил снег – еще одно достоинство этой конструкции.

Перед сном растопил печь, поставил табурет возле открытой двери. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Тепло печки толкало в спину мягкой лапой. Слушал на своем винтажном аппарате 80-х годов диск Ramones отштампованный на каком-то немецком лейбле в 1983 году. И музыка, и аппарат- ровесники. В этом есть какая-то магия, особенно в музыке, в звуке, застывшем в пластиковых бороздках диска 37 лет назад…

Смотрел, как валятся снежинки в подсветке купола, не удержался, вышел, сделал снимок.

Смотрел, как валятся снежинки в подсветке купола, не удержался, вышел, сделал снимок. Фото: Дмитрий СТЕШИН

На связи.

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