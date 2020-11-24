Тараканы размером с кредитку атаковали Дом Нирнзее в центре Москвы

Тараканы похожи на обычных, но намного крупнее: если расправят крылья - то будут больше пластиковой карты. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Необычные жильцы появились в Доме Нирнзее в Гнездиковском переулке. Легендарный тучерез атаковали огромные тараканы.

"Это омерзительные, вселяющие ужас насекомые, - пишут в соцсетях испуганные жильцы, - помесь таракана, дикой лошади и бронтозавра".

Слухи о бронтозавре сильно преувеличены, потому что бронтозавры не умели летать. А эти насекомые - ловко прыгают, перелетают на небольшие расстояния и козыряют усищами, как у Сальвадора Дали. По словам жильцов, тараканы похожи на обычных, но намного крупнее: если расправят крылья - то будут больше пластиковой карты.

Мы позвонили нашему старому знакомому, директору журнала "Вопросы литературы" Игорю Дуардовичу. Редакция журнала уже много лет находится на десятом этаже тучереза.

- Это не шутка, они действительно есть, - голос Дуардовича звучал так радостно, что мы решили проведать директора. А не случилось ли с ним чего.

В редакции пахло дихлофосом, но Дуардович выглядел как обычно. Он объяснил, что энтомология - одно из его увлечений, поэтому увидеть насекомое ему всегда за счастье. Игорь определил незваного гостя как "американского таракана", а причину радости объяснил просто: "американцы" - настоящая легенда Дома Нирнзее, практически как "Несси".

- Слухи о том, что здесь водятся гигантские тараканы появились еще в начале прошлого века, - сказал Дуардович. - Говорили, что их завез вместе с вещами обитавший здесь американский дипломат, но насекомым наш климат не подошел и они спустились под землю. Не раз приходилось слышать, что в местных подвалах живет целая колония потомков тех самых "зверей". Но до недавнего времени мне их увидеть ни разу не удавалось.

Американские тараканы появились здесь еще в начале ХХ века, их завез американский дипломат. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

И вот, наконец, "американцы" сами вышли из сумрака.

В тот момент, когда Игорь достал из пепельницы экспонат, редакцию "Воплей" огласили мои вопли. Глянцевый, цвета спелой черешни и начищенный, как сапог, таракан зловеще скрестил лапки на груди и выглядел хуже пандемии.

- Усы отломились, - извинился Дуардович, бережно укладывая насекомое обратно в пепельницу. - Мы нашли его под раковиной и назвали Эрнстом.

В редакции заверили, что уже провели обработку от насекомых, поэтому сородичи Эрнста вряд ли посмеют сунуться сюда еще раз. Но сам по себе факт, что "кукарачи" забрались на десятый этаж - удивляет. В планах "Воплей" - устроить музей толстых журналов, поэтому Эрнст станет одним из забавных экспонатов.

- Я всегда говорил, что в Доме Нирнзее необычно все, начиная от фауны и заканчивая жильцами, - подчеркнул Дуардович.

(Про жильцов дома и о том, как по местным коридорам ходили Олеша, Маяковский, Булгаков, а Бахтин потерял здесь особо ценную рукопись,мы уже рассказывали здесь).

Глянцевый, цвета спелой черешни и начищенный, как сапог, таракан зловеще скрестил лапки на груди и выглядел хуже пандемии. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Ижевский, энтомолог, доктор биологических наук, профессор

Это какая-то безумная история в духе того, что колорадского жука нам подкинули американцы. Наверное, тараканы убежали у любителя насекомых, только и всего. В Москве живет большое количество любителей насекомых, они торгуют насекомыми, обмениваются ими. Конечно, иногда тараканы убегают. Кстати, в зоопарке американских тараканов специально разводят, чтобы кормить ими обезьян. Где-то я даже читал, что в метро под зоопарком таких тараканов видели. Но вряд ли дом Нирнзее действительно "атаковали" эти насекомые.

Не думаю, что "американцам" комфортно в Москве. Здесь для них все равно слишком холодно. И меня, как специалиста они мало интересуют, потому что растениям тараканы не вредят. Другое дело - завезенные жуки. Наверняка вы слышали про погубленный огневкой самшит в Сочи. Меня очень беспокоит, что самшитом дело не ограничилось. Завезенные вместе с огневкой пальмовые усачи сейчас поедают сочинские пальмы, а эвкалиптовый долгоносик дожирает эвкалипты.

Юрий Насимович, биолог, редактор Красной книги Москвы

Охотно верю, что американских тараканов мог привезти какой-нибудь иностранец. Как вы знаете, рыжих "прусаков" у нас тоже раньше не было, пока их не привезли во время войны из Германии. (Впрочем, немцы считают, что тараканы пришли из России и поэтому называют их "русаками"). В принципе, все тараканы пришли из тропиков и, как мы видим, прекрасно обжились в наших квартирах. "Американцы" у нас встречаются периодически и в других домах Москвы, но их немного и они действительно предпочитают не выбираться из подвалов: там им хорошо, сыро и всегда есть еда.

Представители санэпидемстанции "Дезцентр-Русь"

В Москве примерно с сороковых годов прошлого века живут американские тараканы. Они облюбовали исторический центр и встречаются гораздо чаще, чем на окраине. Тараканы обожают старые дореволюционные дома, селятся в коммуникационных системах таких зданий. Правда, насекомые не получили широкого распространения в городе, потому что наши условия им не подходят. Обычно они живут в подвале и если проникают в квартиры, то не выше первого этажа. Тем не менее, нам известны случаи, когда огромных экзотических тараканов заводили жильцы, потом тараканы сбегали и в здании образовывалась целая популяция огромных насекомых. Размножаются такие тараканы очень быстро, самки способны к патерогенезу (то есть могут размножаться без помощи самца), самостоятельные попытки избавиться от "американцев", как правило, малоэффективны.

КАКИЕ ЕЩЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТВАРИ ОБЖИЛИСЬ В МОСКВЕ

В Коломенском, в теплых стоках Курьяновской станции аэрации прекрасно себя чувствуют аквариумные гуппи, малюсенькие разноцветные рыбки родом из тропических рек Центральной и Южной Америки.

Рыбкам хорошо даже зимой, потому что очистные сооружения круглый год сбрасывают теплую воду и пруды не замерзают. Некоторые любители вылавливают и продают курьяновских рыбок. Они чуть меньше обычных гуппи и не такие яркие. А запустили их в пруды аквариумисты.

Несколько лет назад биолог Дмитрий Гладков, сотрудник столичного Департамента охраны окружающей среды, рассказывал, что именно аквариумисты в семидесятые выпустили в Останкинские пруды и ротана, дальневосточную рыбку, похожую на бычка. Оттуда ротан начал расселяться по другим прудам, попутно выедая все живое. С ротанами Гладков связал исчезновение тритонов и зеленой жабы в Москве: прожорливые рыбы просто-напросто выели всех мальков и головастиков.

Тортиллы в Царицыно

В теплых прудах, где водятся гуппи можно встретить и красноухих черепах. Тортиллы встречаются в Царицынских и Кузьминских прудах, Яузе, Чермянке, прудах Марс и Джамгаровском, а также в Алтуфьевской речке. А недавно москвичи заметили их в Воронцовском и Черневском прудах. Понятно, что черепах выпускают "на вольные хлеба" горе-заводчики, которые покупали крошечных и милых черепашат, а вырастили огромных и вечноголодных монстров. Осложняет пребывание черепах в городских квартирах и то, что они живут по сорок лет. Если раньше экологи считали, что теплолюбивым черепахам не выжить в холодном столичном климате, то теперь так не думают. Животные могут спать по три месяца, зарывшись в ил на дне промерзших водоемов и вообще отлично приспособились к жизни в наших краях.

- Ничего хорошего в красноухих черепахах нет, они нарушают экологию прудов. Но, к счастью, в наших краях эти животные не размножаются, - отмечает младший научный сотрудник лаборатории экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Леонид Неймарк

Колония белых мышей и хомяков

До наступления холодов в Москве могут выживать блудные попугаи. Улетевшие из квартир волнистики прибиваются к воробьиным стаям и живут с ними. Одно время стая волнистых попугаев жила на Теплом стане, там температура чуть теплее, чем в среднем по городу. Недавно волнистиков видели на улицах холодного Иркутска, где температура достигала минус тридцати. Зоологи и завсегдатаи попугайских форумов пишут, что попугайчики могут выдержать серьезные холода, но боятся сквозняков.

По одной из столичных легенд, рассказанной уже никто не вспомнит, каким именно зоологом, на одной из железнодорожных веток Москвы обитает колония белых мышей. А в сентябре дачники СНТ Серпухова пострадали от озверевших хомяков! Обычные с виду домашние хомки целыми табунами заявились на огороды Серпухова и пожрали все, что не успели пожрать огородники. Правда, когда посмотреть на невиданное пришли зоологи, они сказали, что хомяки вовсе не домашние, а дикие. Называются карбыши, занесены в Красную книгу, но выглядят точь-в-точь как купленные в зоомагазине.

Крокодил в реке

Этим летом невероятно прославился редактор подмосковной газеты Илья Попов. В Балашихинской речке Вьюнке Илья увидел крокодила. Вирусному ролику, записанному очевидцем, мало кто поверил, тогда Попов предложил выловить крокодила владельцу крокодиловой фермы Сергею Балаеву из Коломны. Спецоперация заняла два дня. Балаев считает, что крокодил сбежал от нерадивых хозяев, а прожить в речке на свободном выпасе он мог не больше года. До сих пор скептики уверены, что редактор газеты сам запустил в речку крокодила, чтобы сделать рекламу своему изданию.

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