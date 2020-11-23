Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 23 ноября: как себя чувствуют Медведева и Семенович

Олимпийская чемпионка Евгения Медведева лечится амбулаторно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 23 ноября 2020 года:

Амбулаторное лечение

21-летняя фигуристка Евгения Медведева сообщила, что болеет уже более трех недель, сможет возобновить тренировки лишь через несколько дней. Спортсменка отметила в соцсетях симптомы: «У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда».

Вылечились

53-летний Олег Гуменюк сообщил, что вылечился. COVID-19 у мэра Владивостока подтвердился в начале ноября, после чего он ушел на больничный. Олег Владимирович сообщил в инстаграме: «Тест на ковид у меня отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе».

40-летняя Анна Семенович поделилась подробностями своего выздоровления после амбулаторного лечения. Болела она в легкой форме. Почувствовав симптомы ОРВИ сдала поочередно 2 теста, оба оказались отрицательными. Потеря обоняния убедила сдать третий тест, вот он оказался положительным. Анна самый серьезный симптом описывает так: «Дней пять состояние было, как с небольшого похмелья». Потеря обоняния спровоцировало у певицы аппетит и смену предпочтений – интерес к жареному, соленому, острому. Так набрала за время болезни (две недели) три лишних килограмма.

Утраты

58-летний Виктор Зимин в конце августа сообщил в инстаграме о том, что заразился коронавирусом, находясь в командировке на БАМе. Экс-глава Хакассии писал, что проходит лечение в военном госпитале им. Вишневского, его состояние стабилизировалось, пошел на поправку. Затем Виктору Михайловичу стало хуже. Сегодня стало известно о том, что Зимин умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной пневмонией.