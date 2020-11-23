Умерла Лидия Графова, правозащитница и журналистка «Комсомольской правды»

Лидия Графова

На 83-м году неожиданно, от травмы при падении, скончалась легендарный журналист «Комсомольской правды» и известный правозащитник Лидия Ивановна Графова.

Сама она не раз писала свою автобиографию под заголовком «Жизнь взахлеб». Так и прожила ее. Достигнув вершин не только в профессии, где стала выдающимся мастером, но и в общественной деятельности, где всегда занимала позицию между человеком и государством, защищая и спасая обездоленного, инициируя и выстраивая человеколюбивые механизмы социальной поддержки. Четверть века была капитаном ею же созданного Форума переселенческих организаций, помогая пустить заново корни в России после распада СССР тысячам бывших соотечественников.

За это свое подвижничество Графова была внесена в список номинантов на Нобелевскую премию. И не раз становилась лауреатом премий и наград как Государственных и международных, так и благодарностей простых людей. Без преувеличения можно сказать, что и сегодня, узнав о кончине Лидии Ивановны, сострадает вся страна: от Дальнего Востока, где она вела в последние годы проекты «Собирание народа в Россию» и «В защиту понаехавших» до Беслана, где она годами вела работу с матерями погибших детей.

Мы, ее коллеги по «Комсомольской правде», помним Лидию как блестящего репортера 60-х годов, когда она первой из журналистов опустилась водолазом на дно Байкала и впервые прошла пешком по колымским гулаговским маршрутам.

Именно Лидия Графова ввела в журналистику 70-х жанр духовного поиска, открыв рубрики «Простые истины» и «Наедине с собой». А перейдя обозревателем «Литературной газеты», добилась в 80-х запрета Политбюро на рассмотрение анонимок, признав их доносами. В ее борьбе с чиновничьим миграционным беспределом трибуной стала «Российская газета». Но и у нас, в «Комсомолке» продолжали появляться ее острые публикации в защиту человека.

Два года назад Лидии Графовой было присвоено звание «Легенда «Комсомольской правды». На сайте КП опубликован подробный очерк ее жизни и деятельности. Ее дела крепко вошли в историю страны и журналистики!

Светлая память нашему другу и незабвенной коллеге!

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