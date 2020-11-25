Бренд Champion снял новую коллекцию одежды на смартфон TECNO Mobile и представил ее в Instagram

Фотограф Дмитрий Крикун и модель Татьяна Макарова доказали, что для хорошей fashion-съемки, достаточно смартфона с отличной камерой, как у CAMON 15 Pro Фото: Instagram

Вместо дефиле на подиуме – онлайн-трансляции, вместо страниц глянца – соцсети: модные бренды все чаще отказываются от традиционных форматов и уходят в виртуальное пространство. Американский производитель спортивной одежды Champion тоже не остался в стороне от последних тенденций. И впервые в истории представил лукбук новой коллекции в сторис Instagram. Более того, Champion ушел и от привычного формата модной фотосессии: лукбук полностью снят на смартфон TECNO CAMON 15 Pro – флагманскую модель международного производителя смартфонов TECNO Mobile.

До сих пор крупные международные представители fashion-индустрии ни разу не использовали сторис Instagram для презентации своих коллекций. Хотя сегодня этот формат не менее популярен, чем посты в ленте. Каждый день сторис Instagram смотрят более 400 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет. Champion сделал ставку на молодую аудиторию, и расчет оказался верным. Партнер проекта TECNO Mobile опубликовал лукбук на своей странице в Instagram, а также сохранил в «вечных сторис» аккаунта. Пользователи соцсети смогли первыми познакомиться с новой коллекцией Champion. Только за первые 24 часа лукбук посмотрели более 82 тысяч человек!

Снято на TECNO CAMON 15 Pro

- Презентация лукбука новой коллекции эксклюзивно в сторис Instagram — это новое слово в индустрии, - рассказывает представитель московского офиса TECNO Mobile Светлана Муреева. - Крупные fashion-бренды давно используют социальные сети для продвижения новых коллекций, но, как правило, их лукбуки всегда размещаются на сторонних ресурсах, а в социальные сети попадают только анонсы. Наш совместный проект с Champion – это, во-первых, желание приблизить бренд к покупателю и говорить с ним на понятном языке, не требуя покидать любимую соцсеть для просмотра новой коллекции. А во-вторых, еще одно доказательство, что в современном мире не обязательно тратить сотни тысяч долларов на fashion-съемку, достаточно смартфона с отличной камерой, как у CAMON 15 Pro, и талантливого фотографа.

Главной идеей проекта стала история одной прогулки, а локациями для съемки – самые красивые места Москвы, где любит собираться молодежь. В подготовке и съемке лукбука приняли участие блогеры-инфлюенсеры - фотограф Дмитрий Крикун и модель Татьяна Макарова. Они же стали «лицами» новой коллекции, примерив одежду Champion на фоне урбанистических пейзажей. Таня и Дима делали селфи, снимали видео и фотографировали друг друга на CAMON 15 Pro, демонстрируя новинки от Champion и показывая самые фотогеничные места российской столицы.

- В этом году в связи с мировой пандемией происходит множество преобразований в сфере коммуникаций. Идея представить новый лукбук через сторис Instagram – это новый интересный опыт и новый формат коммуникации с нашей аудиторией, - комментирует бренд-менеджер Champion Марина Степенкова. - Спортивная одежда Champion давно перешла в статус повседневной одежды. Именно это мы представляем в нашем новом лукбуке, который снят на смартфон в естественной городской среде.

TECNO CAMON 15 Pro разработчики называют «сторифоном» и идеальным спутником для всех, кто не мыслит свою повседневную жизнь без соцсетей

Фотосет стал отличной проверкой технических возможностей смартфона TECNO CAMON 15 Pro. Разработчики называют его «сторифоном» и идеальным спутником для всех, кто не мыслит свою повседневную жизнь без соцсетей. У смартфона целых пять камер: основная квадрокамера на 48 Mп, три дополнительных, а также выезжающая фронтальная камера на 32 Мп со встроенной микровспышкой. Кроме того, он оснащен широким набором интеллектуальных функций, таких, как коррекция фигуры, преображение внешности и распознавание сцен. Благодаря серьезному функционалу качество съемки телефона не уступает профессиональной технике. В смартфон встроен усовершенствованный 8-ядерный процессор с оперативной памятью 6 Гб и встроенной памятью на 128 Гб.

- CAMON 15 Pro разрабатывался как идеальный помощник для современных блогеров и влогеров, теперь к ним присоединился и крупный международный бренд одежды, - говорит Светлана Муреева. - В будущем мы продолжим сотрудничать с fashion–брендами и еще не раз покажем, что в современном мире с хорошим смартфоном возможно все.