Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 24 ноября 2020

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АЛИЕВ ПОДНЯЛ ФЛАГ

"Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам", - сообщает официальный сайт президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На снимка Алиев стоит с супругой в старой мечети, на других поднимает над городом государственный флаг. В это время военная прокуратура Азербайджана объявила экс-главу Министерства обороны Армении Сейрана Оганяна в международный розыск.

"В отношении бывшего министра, занимавшего этот пост в период с 2008 по 2016 год, выдвинуты обвинения по статьям 103 "Геноцид" и 107 "Депортация или принуждение к переселению" УК Азербайджана", - сообщает пресс-служба бакинского военного суда, который вынес постановление о заочном аресте Оганяна на четыре месяца.

Розыскное дело Оганяна Азербайджан направил в Интерпол.

РАНЕН МИРОТВОРЕЦ

"Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали. Ранен российский офицер. Его доставили в госпиталь в Баку, и его жизни уже ничего не угрожает", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подрыв произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.

Поиск оказался результативным. В Матагисе и Мартуни найдены и извлечены из массовых захоронений тела армянских военнослужащих.

"В результате поиска пропавших без вести солдат, удалось найти нескольких живых военнослужащих", - заявил председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных лиц полковник Виталий Восканян.

В ЭТО ВРЕМЯ

"Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развернуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию", - заявил глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Новый министр высоко оценил действия российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

С 14 ноября в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.

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