«Косовский мясник» Хашим Тачи идёт под суд, но Байден может выбить для него вольную

Хашим Тачи. Фото: REUTERS

«Новое государство, новый государственный муж». Так называлась хвалебная книга — прижизненная биография самого известного косовского лидера, которую западные журналисты выпустили два года назад. Как раз к десятилетию провозглашения независимости этой бывшей автономии в составе Сербии. И отцом-основателем нового государства на карте Европе был он - Хашим Тачи.

Биографического материала хватило бы и на несколько томов. Тачи был албанским националистом — за XX век этот этнос в когда-то исконно сербском Косово стал большинством.

Распад Югославии в 1991 году Хашим встретил юношей, пошёл в «революцию». Являлся одним из основателей Армии Освобождения Косово (АОК; причём до 1998 года даже американцы, поддерживавшие в том конфликте албанцев, считали данную организацию террористической).

Но ладно бы молодой человек просто сражался на одной из сторон гражданской войны, где жестокость проявляли все. Но нет. Будучи одним из лидеров Косово, Тачи стал крышевать бизнес по нелегальной торговле человеческими органами.

Миротворческие силы ООН в Югославии во время патрулирования. 1 апреля 1994 г. Веленгурин Владимир/Фотохроника ТАСС

Под молчаливое одобрение Запада, АОК проводила этнические чистки сербской части Косово, в руки боевикам попадали сотни мирных жителей «неправильной» национальности. Тачи и его соратники в буквальном смысле организовали конвейер смерти — «чёрные врачи» удаляли у пленников почки, роговицу глаз, другие, пригодные для трансплантации органы.

Вырезать орган из тела — сравнительно простая хирургическая операция, её может выполнить даже врач средней квалификации в полевых условиях. Затем нужно лишь немедленно положить изъятое в холодильник и побыстрее отвезти донору. Ибо многие богатые люди по всему миру готовы платить за доставку такого «чёрного органа» огромные деньги. Ведь в ожидании донорской помощи по легальным каналам может пройти и месяц, и год. Так и умрёшь, даже если ты миллионер.

И это не какие-то страшные сказки: о «бизнесе» Тачи есть официальный доклад члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дика Марти от 2010 года. Независимый швейцарский политик не побоялся опросить десятки свидетелей, собрать огромное количество доказательств.

Да, «бизнес на органах» имел место давно, в 1997-1997 годах, в разгар войны за независимость Косово. Потом, в нулевые, Тачи стал респектабельным политиком, по очереди занимал все значимые должности: премьер-министр, глава МИД, и до самого последнего времени — президент частично признанной республики.

Но сейчас, несмотря на многолетнюю поддержку западных медиа — свой же человек, разваливал Югославию — дела у Тачи идут неважно. 5 ноября сего года он с чудовищным скандалом был вынужден уйти в отставку. Спецпрокуратура по Косово (базируется в Гааге, занимается поиском и наказанием преступников времён той войны) предъявила ему обвинения в преступлениях против человечности.

Сейчас экс-лидер отдан под суд. Но как минимум одна лазейка у него остаётся.

У Косово есть ещё один отец-основатель — лидер Демократической партии США Джо Байден. Он много раз бывал на Балканах, хорошо знает местные реалии, лоббировал выделение мятежному краю многомиллиардной американской помощи «на строительство демократии». Встречался и с Тачи — одно время у них были достаточно тёплые личные отношения.

Лидер Демократической партии США Джо Байден. Фото: REUTERS

Теперь Байден — вероятный 46-й президент США. По утверждениям оппонентов, с тех американских траншей для Приштины он получал откаты, о чём, конечно, не мог не знать лидер Косово — Тачи.

Впрочем, президентом Байден станет не раньше инаугурации в январе 2021 года, и пока помочь старому балканскому другу он сможет разве что добрым словом.

А суд уже идёт. Раз уж дело против Тачи после долгих лет расследования передано в производство — значит, всё действительно очень серьёзно, и доказательная база вполне убедительна даже для «толерантного» западного правосудия.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Стефан Гайич, научный сотрудник Института европейских исследователей (Белград), приглашенный профессор МГИМО: «Я не удивлюсь, если всё будет ровно наоборот — и Байден утопит старого друга»

— И президент Сербии Александр Вучич, и верхушка АОК делали ставку на то, что на выборах-2020 победит Дональд Трамп. Их лизоблюдство в адрес республиканца доходило до абсурда. На озере Газиводе (запад мятежной автономии) местные косоварские чиновники вывесили огромный баннер «Trump Lake» (Озеро имени Трампа). Год назад в столице края, Приштине, тогдашний спикер парламента Косово Кадри Весели вывесил на жилом доме огромный фотобаннер: он плечом к плечу с Трампом. Смотрите, мол, какие мы друзья - не разлей вода.

Кульминацией «дружбы-жвачки» стал совместный саммит Трампа вместе с лидерами Сербии и Косово в Вашингтоне 4 сентября, на котором все трое заработали политические очки.

Конечно, победившие сейчас демократы ничего не забыли и вполне могут утопить Тачи — союзник-перебежчик никому не нужен. Такое в истории внешней политики США было многократно. Сегодня ты «хороший диктатор», которому американцы жмут руки и дают гарантии, а завтра — международный преступник и висельник. Самый яркий пример — Саддам Хусейн.

А чтобы утопить Тачи, Байдену даже не придётся ничего делать — пусть суд идёт своим чередом и рассматривает дело бывшего лидера АОК. Процесс обещает быть долгим, и обстановка как на Балканах, так и в Вашингтоне может ещё многократно измениться. Удобнее всего для демократов было бы держать Тачи в подвешенном состоянии до самого конца, чтобы сделать его (и других лидеров Косово, на которых он может дать показания) максимально податливыми.