Меланию Трамп обвинили в отсутствии вкуса

Мелания Трамп. Фото: REUTERS

Супруга действующего президента Дональда Трампа продолжает облагораживать розарий Белого дома.

Летом под ее руководством в Розовом саду прошла историческая реконструкция. Первая леди США взяла за основу обновленного сада проект 1962 года. Тогда США управлял Джон Кеннеди, а его жена Жаклин занималась благоустройством территории, прилегающей к Белому дому.

В саду появились дорожки из известняка, новые сорта роз белых и пастельных оттенков. Мелания Трамп также решила пересадить яблони и потребовала установить пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Теперь она решила установить в Розовом саду скульптуру известного японско-американского художника Исаму Ногути. Геометрическая композиция в стиле модерн под названием «Каркас пола» отлита из бронзы. Она имитирует корни растения, уходящие в землю. Историческая ассоциация Белого дома приобрела скульптуру в марте 2020 года за 125 тыс. долларов.

- Это первое произведение искусства американца азиатского происхождения, представленное в коллекции Белого дома, - сообщила в своих соцсетях первая леди. - Скульптура не только демонстрирует разнообразие лучших произведений искусства Соединенных Штатов, но и подчеркивает вклад наших художников в ландшафт государства.

Исаму Ногути во время Второй мировой войны добровольно, вместе с соотечественниками-японцами отправился в лагерь для интернированных, находившийся в Аризоне.

Художник работал с разными породами камня, с металлом, глиной, рисовой бумагой и деревом. Исаму Ногути во всех своих работах, в какой бы стране не находился, всегда прославлял японскую культуру во всех ее формах.

Однако, далеко не все оценили модерн в пределах Белого дома. СМИ и пользователи Интернета подвергли Меланию Трамп жесткой критике за то, что она позволила установить непонятный арт-объект в саду президентской резиденции.

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