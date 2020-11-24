«Кантемир - трудолюбивый и неагрессивный парень»: Президент федерации спортивной борьбы прокомментировал задержание чемпиона России за расстрел человека

Чемпион России по греко-римской борьбе Кантемир Магомедов. Фото: Youtube

Недавно в Одинцовскую ЦРБ привезли 31-летнего мужчину без сознания с огнестрельным ранением груди. Так закончилась для него ссора с водителем чёрного Рендж Ровера. Очевидцы вызвавшие полицию и скорую рассказали, что слышали выстрел и видели уезжающий внедорожник.

Полиция объявила машину в розыск и вскоре нашла водителя. Им оказался 29-летний чемпион России по греко-римской борьбе и член сборной страны Кантемир Магомедов. Молодого человека взяли под стражу и завели уголовное дело по 111 статье УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Мы связались с руководством Федерации спортивной борьбы России и попросили прокомментировать ситуацию со спортсменом.

— Я впервые слышу об этой истории. Если завели уголовное дело, видимо, там что-то серьёзное. Мы окажем любое необходимое содействие, если запросят, дадим характеристику. Конечно, всегда печально, когда спортсмены попадают в такие ситуации. Но должен отметить, что Кантемира я знаю, он трудолюбивый парень, в агрессии замечен не был. В сборной его тоже помню хорошо, ярким лидером его назвать сложно, но выступал он всегда серьёзно и на приличном уровне. Я надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов разберутся во всём, — говорит Михаил Мамиашвили Президент федерации спортивной борьбы России.

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Окончательно точки над "и" расставит следствие. А пока нам удалось узнать личность потерпевшего, им оказался 31-летний Аслаханов Мухамед. После выписки из больницы его допросят для установления всех обстоятельств произошедшего.