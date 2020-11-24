«У меня рука тяжелая!»: Жена Стаса Михайлова пригрозила Шнуру

Инна встала на защиту своего супруга Фото: Евгения ГУСЕВА

Нешуточный скандал разразился в соцсетях после интервью Стаса Михайлова, который призвал артистов справляться своими силами, не просить помощи у государства. Артист подчеркнул, что поддержал свой коллектив в период карантина.

Кстати, я тому свидетель. Недавно общалась с группой Михайлова на одном фестивале. Музыканты с благодарностью говорили о шефе. Дескать, даже в такие непростые времена не стал распускать коллектив, сохранил команду. Плюс во время пандемии Михайлов помог нашему общему знакомому, который лишился работы и не смог без помощи оплатить аренду квартиры. Вообще Стас - приличный человек. У него прекрасная семья, они занимаются благотворительностью и своих ребят никогда не бросали.

Однако рокер Александр Ф.Скляр усомнился в словах артиста и выдал спич, мол, все это враки, вы своим музыкантам не помогаете. Его тут же поддержал скандальный инстастихоплет Шнуров и бывший гитарист Михайлова. Последний заявил, что артист ему не помог во время карантина. Инна Михайлова, жена Стаса, встала на защиту супруга.

- Очень грустно, что некоторые публичные личности до сих пор предпочитают поливать грязью коллег, лишь бы показать себя,-написала в своём Инстаграме Инна.-

Так Сергей Шнуров в очередной раз решил высказаться насчет последних новостей вокруг Стаса. Но, по всей видимости, не получил ожидаемой поддержки в полном объеме. Даже под его постом в Инстаграм значительная часть людей вступилась за Стаса.

Стас не кричит на каждом углу, как ему тяжело сейчас из-за отсутствия концертной деятельности. Наоборот, он считает, что не стоит просить у правительства денег, а своими силами постараться пережить это нелегкое время и помочь тем, кому это необходимо.

Александр Ф. Скляр дал свою оценку высказыванию Стаса в программе «60 минут», за что потом в ходе телефонного разговора со Стасом извинился перед артистом и сказал, что оставил свой комментарий исходя из прочитанной им статьи в интернете.

А экс-гитарист Стаса был летом уволен по понятным причинам – человек отказался ехать на выступление, когда на него уже понадеялись, сославшись на другую работу. После увольнения, и высказывания лживых комментариев в адрес артиста, он снова просился на работу, на что получил отказ. И, видимо, продолжает излагать свои мысли в адрес артиста уже от обиды. Бог ему судья.

Никто из коллектива не заявлял о том, что брошен на произвол судьбы или лишен заработной платы за проведенные мероприятия. Также, Стас даже в период отсутствия работы в полной мере продолжает помогать людям, не афишируя этого.

Поэтому, прежде чем открывать свой рот, стоит разобраться в ситуации… Или вовсе пройти мимо.

Вот пример народного творчества – стихотворение в ответ Шнурову, которое прислали мне:

«Это что за обезьянка матерится и орёт,

Телевизор спозаранку его рожу нам даёт.

То в жюри сидит он важно, то поучит всех нас жить,

Он тупой или отважный? Не боится получить?

И не раз уже встречался с кулаком сопливый нос.

Били так чтоб о.....я, чтоб понос его пронес.

Но с упорством маньячины лезет он как на буфет,

Тявкай дальше, Шнур поганый!

Сделай сам себе «омлет»!»

Людей не проведешь. А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел...

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