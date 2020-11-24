Наш «Виноградов» готов был таранить американского «Маккейна», нарушившего границы России

Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» Фото: wikimedia.org

Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» уже несколько дней «бродил» по нейтральным водам Японского моря, а во вторник, 24 ноября, утром (примерно в 6-15 мск) резко сменил курс и «на всех парах» ворвался в территориальные воды России в заливе Петра Великого. Причем углубился за линию морской границы аж на 2 километра (она проходит в 12 милях от берега).

Непрерывно следивший за американским эсминцем большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил «Маккейна" о недопустимости таких действий и потребовал немедленно убраться. А еще и информировал американца, что если он не выполнит это требование, то наш корабль начнет таранить лазутчика, дабы вытеснить его из территориальных вод. После этого «Маккейн" сразу убежал в нейтральные воды. Повторных попыток нарушения российской границы американский эсминец не предпринимал.

«Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от боевого корабля США. На всякий случай в этот район направлен и российский корвет «Совершенный».

Конечно, хорошо бы потребовать от США объяснений, почему их боевой корабль нарушил границу России. Командир миноносца на «двойки» учился или же навигационная аппаратура забарахлила (кстати, месяцем раньше тот же «Маккейн» залез в территориальные воды Китая, чем так же вызвал скандал)? А без внятных ответов на эти вопросы данный инцидент можно расценивать лишь как попытку американцев «прощупать» уровень охраны дальневосточных морских границ России.