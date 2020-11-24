Вышел в свет спецвыпуск «Комсомольской правды» о борьбе с пандемией

Авторы заметок и статей спецвыпуска "Комсомолки" затронули насущные эпидемиологические темы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» выпустила в свет спецвыпуск газеты о борьбе с пандемией.

В эксклюзивном номере собрана история о борьбе с коронавирусной инфекцией в России и в мире, которая началась в китайском городе Ухань осенью 2019 года.

Авторы заметок и статей затронули все насущные эпидемиологические темы.

В номере можно узнать о финансировании медицинских учреждений и снабжении регионов России лекарственными средствами. О том, как государство выделило дополнительно свыше 5 млрд рублей, которые были доведены до регионов для борьбы с инфекцией.

Авторы напомнили и о том, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов принять исчерпывающие меры по организации бесплатной выдачи всех необходимых лекарств пациентам сразу после постановки диагноза. О том, что в пик коронавируса в стране было организовано более 260 тысяч больничных коек и построены новые медицинские центры для приема больных.

Читатель может найти разделы о тех, кто попал в зону риска и нуждается в особенных условиях профилактики. А также прочесть советы, как уберечь себя и близких от болезни.

В номере описан и процесс прохождения теста на коронавирус. А также можно узнать о решениях правительства создать Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Это и многое другое в эксклюзивном выпуске газеты «Комсомольская правда».

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