Черная Пятница 2020: лучшие предложения от магазинов техники и электроники

Ну и действительно, какое ещё мероприятие может сравниться в щедрости с общепризнанной главной распродажей года? И этот год не стал исключением – Черная Пятница 2020 приготовила нам с Вами скидки аж до 90% на товары от самых известных мировых производителей в сфере техники и электроники! Итак, сегодня мы представим Вашему вниманию три магазина с самыми заманчивыми предложениями на товары.

Открывает наш список один из самых популярных магазинов на российском рынке техники и электроники – интернет-магазин Связной. Компания Связной осуществляет свою деятельность с 1995 года и за это время успела занять очевидно лидирующие позиции в своём рыночном сегменте. Такой успех компании кроется в совокупности нескольких причин: во-первых, это безупречный сервис и искренняя забота о каждом клиенте, во-вторых, это большой выбор товаров неизменно высокого качества и, в-третьих, это, конечно же, лояльная ценовая политика компании. Действительно, интернет-магазин славится своими весьма щедрыми акциями даже на самые востребованные среди покупателей категории товаров! И эта Черная Пятница Связной 2020 не стала исключением – клиентов ждут просто невероятные скидки аж до 90% на продукцию! На этот раз в акции участвуют смартфоны, в том числе и смартфоны таких популярных брендов, как Samsung, Xiaomi и Honor и полезные аксессуары к ним, разнообразные гаджеты – умные часы, внешние аккумуляторы, селфи-палки и другие, фото, видео и аудиотехника, товары для автомобилей, техника для дома, техника для красоты и ухода, планшеты, ноутбуки, компьютеры, телевизоры и многое-многое другое! Уверены, что каждый покупатель сможет найти необходимый товар на свои вкусовые и финансовые предпочтения. Особого внимания заслуживают и товары для игровых приставок. Например, на популярные игры для Sony PlayStation 4 действуют скидки до 55%, а контроллеры можно приобрести со скидкой до 1500 рублей. Полный список предложений от интернет-магазина Вы можете найти на нашей странице, а также напоминаем Вам про наши эксклюзивные промокоды Связной – на скидку 7% на аксессуары и на скидку 3% на заказ.

Следующим в нашем списке стоит не менее популярный интернет-магазин Корпорация Центр. Компания является одной из крупнейших региональных сетей по продаже техники и электроники в России. Таких результатов Корпорация Центр смогла достичь за 30 лет блестящей работы на рынке, с тех пор как в 1990 году открыла свой первый розничный магазин в Ижевске. На сегодняшний день Корпорация Центр владеет уже более 150 магазинами в 20 регионах России и не собирается останавливаться на достигнутом. Своим главным достижением компания считает по-особенному близкие отношения с клиентами – это подтверждает и её рекламный слоган: “Всё как для своих”, который она сделала ведущим девизом в своей деятельности. Кроме того, магазин радует своих покупателей, конечно же, и прекрасными ценами на товары, и Черная Пятница Корпорация Центр 2020 не стала исключением – приобрести технику и электронику можно со скидками до 50%! Особые предложения действуют также на продукцию известного бренда MSI: до конца ноября ноутбуки можно купить со скидками до 10000 рублей, а системные блоки со скидками до 16%. А для любителей захватывающих игр предусмотрена специальная акция со скидками до 70% на игры и геймпады для PlayStation. Ознакомиться с полным списком актуальных акций, а также найти промокод Корпорация Центр на скидку 30% на заказ Вы можете на нашей странице.

Ну и последний магазин в нашем сегодняшнем списке, однако далеко не последний по значимости – это интернет-магазин М Видео. Компания работает на российском рынке с 1993 года и предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции с более, чем 20 тысячами наименований. Каталог М Видео включает в себя смартфоны и планшеты, аксессуары и гаджеты, ноутбуки и персональные компьютеры, телевизоры, фото, видео и аудиотехнику, технику для кухни, технику для дома, технику для красоты и ухода, автоэлектронику и игровые приставки от самых популярных мировых производителей. Кроме того, компания сотрудничает только с проверенным поставщиками товаров, поэтому вся продукция, представленная в каталоге, является оригинальной и обладает высокими качественными характеристиками. Однако в дополнение к непревзойдённому качеству представленной на прилавке интернет-магазина продукции, у компании М Видео есть ещё одно неоспоримое преимущество перед конкурентами – это её прекрасные цены на товары! Такое возможно благодаря тому, что в магазине часто проходят различные распродажи – вот и сейчас, главная распродажа года Черная Пятница М Видео 2020 предлагает покупателям приобрести желанную технику и электронику со скидками до 50%! Главное – успейте определиться с выбором товаров и забронировать их до того, как это сделает кто-то другой – ведь конкуренция на таких грандиозных мероприятиях просто сумасшедшая! Напоминаем, что больше информации о распродаже Вы можете найти на нашей странице.

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