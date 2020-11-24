Лучшие предложения для любителей вкусной еды

Ну а что? За окном с каждым днём всё холоднее, а погода, если и радует ясными деньками, то с весьма сомнительным переменным успехом. Вот и получается, что всё, что нам остаётся – это с удовольствием поддаваться искушающим гастрономическим соблазнам. И, надо сказать, этой нашей маленькой человеческой слабостью вполне успешно пользуются компании по доставке продуктов и готовой еды на дом! Но мы думаем, что не стоит их в этом винить, ведь, в конце концов, всё, что они делают – для нашего же удовольствия! Итак, сегодня мы расскажем Вам о трёх компаниях – самых верных спутниках любителей вкусной еды на ближайшие несколько месяцев.

Для начала хотим представить Вам один из самых популярных магазинов продуктов на российском рынке – интернет-магазин Перекресток. Компания является любимчиком среди российских потребителей вот уже на протяжении более 20 лет. В чём же её секрет? Ответ очевиден: в непревзойдённом клиентском сервисе и прекрасном качестве продукции. Действительно, закупаться в интернет-магазине быстро и удобно! В считанные минуты Вы можете пролистать все представленные в каталоге позиции, выбрать необходимые товары и положить их в корзину, а затем оформить курьерскую доставку в удобный для Вас день и промежуток времени. Что может быть проще? Однако, как мы уже сказали, любовь клиентов основывается не только на высочайшего уровня сервисе, но и на высоком качестве товаров. Компания Перекресток работает только с самыми надёжными и хорошо себя зарекомендовавшими поставщиками. Кроме того, вся продукция, представленная на виртуальном прилавке, проходит несколько этапов отбора и строжайшей проверки качества. Таким образом, покупатели могут быть абсолютно уверены в том, что приобретают не только вкусные, но и самые свежие товары. Также одним из важных преимуществ компании перед конкурентами является то, что в магазине постоянно действуют специальные предложения и проходят выгодные акции, благодаря которым клиенты могут купить свою любимую продукцию ещё по более привлекательным ценам! Например, сейчас в магазине действует акция под кодовым названием “Удовольствие на каждый день” со специальной подборкой самых разных продуктов со скидками до 40%. Кроме того, особые цены действуют и на продукцию всеми любимого бренда Nestle – готовые завтраки можно купить со скидками до 38%. А для любителей кофе действуют особые скидки до 40% на Nescafe Dolce Gusto – приобрести удобные порционные капсулы для фирменных кофемашин можно по цене от 309 рублей за упаковку. Также особые скидки действуют и на упаковки разных продуктов вместе с акцией “Упаковкой дешевле”. Ознакомиться с полным списком специальных предложений Вы всегда можете на нашей странице. И, конечно, напоминаем Вам про наш новый эксклюзивный промокод Перекресток – с ним Вы можете оформить свой первый заказ со скидкой 600 рублей!

Ещё одна компания, о который мы Вам хотим сегодня рассказать – это одна из самых известных пиццерий Domino’s Pizza. Ну а благодаря специальным акциям компании насладиться вкуснейшей пиццей, горячо любимой аж в 85 странах мира, может абсолютно каждый! Одной из самых популярных акций является, конечно же, акция “2+1” – она действует на все размеры пицц: большой, средний и маленький. Также на большие пиццы действуют специальные предложения: “1+1”, “2 пиццы за 799 рублей” и “3 пиццы за 999 рублей”. Ну а для приятных вечеров среди любимых друзей компания предусмотрела ещё две особые акции: 5 больших пицц можно приобрести всего лишь за 1999 рублей, а 10 больших пицц – за 3999 рублей. Полный список предложений от компании Вы можете посмотреть на нашей странице. И не забывайте про наш эксклюзивный промокод Доминос на скидку 35% на доставку!

Ну а любителям здорового питания мы сегодня с удовольствием порекомендуем особый сервис по доставке готовой еды – Level Kitchen. Компания предлагает своим клиентам несколько вариантов специально продуманного меню на каждый день – свой вариант можно выбрать, исходя из цели, которой хочется достичь: снизить вес, поддержать текущий вес или же набрать вес. Меню отличаются между собой количеством приёмов пищи и своей суммарной калорийностью. Всего существует шесть вариантов: на 750 кКал, на 1000 кКал, на 1500 кКал, на 2000 кКал, на 2500 кКал и на 3500 кКал – это очень удобно, ведь так каждый клиент может подобрать для себя оптимальную программу питания. Более подробную информацию программах и о сервисе в целом Вы можете найти на нашей странице. Также предлагаем Вам воспользоваться нашим эксклюзивным промокодом на первый заказ – примените промокод Level Kitchen в корзине и оформите свою первую доставку со скидкой 10%!

Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас и поможет оформить доставку продуктов и готовой еды на дом со скидкой! Ну а найти ещё больше предложений и эксклюзивных промокодов на различные категории товаров Вы всегда можете на нашем сайте Промокоды КП ру.

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