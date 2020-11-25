Бенгальские тигры, ванная из золота и дом на 52 спальни: как Майк Тайсон спустил свое состояние

Майк Тайсон в свои 54 года снова вынужден выйти на ринг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майк Тайсон в свои 54 года снова вынужден выйти на ринг. 28 ноября должен состоятся его странный бой против еще одного ветерана – 51-летнего Роя Джонса. Всем, кто говорит, что поржавевший со временем Железный Майк выставляет себя на посмешище ради денег, он готов лично пробить по лицу. «Я делаю это потому что хочу!» - утверждает Тайсон. Но цифры говорят о другом. Один из величайших боксеров в истории, по данным «Форбс», когда-то заработал 685 млн долларов. Но сейчас его состояние оценивается всего в 3 млн. Куда же Железный Майк потратил сотни миллионов?

Огромная часть его состояния растаяла, когда Железный Майк сел в тюрьму за за изнасилование. Дали шесть лет, боксер отсидел три года, и только адвокатам по этому делу он заплатил порядка 100 млн долларов. А были еще два уголовных дела – за избиение и управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Три брака, два развода, семеро детей, мошенники-консультанты и промоутеры основательно облегчили счета Тайсона. Но надо отдать должное и ему самому – Майк транжирил огромной выдумкой и воображением. Марихуановый дым стоял коромыслом, кокаин на его яхте валил как снег под Рождество, и все это под рык самых настоящих бенгальских тигров.

Один из величайших боксеров в истории, по данным «Форбс», когда-то заработал 685 млн долларов. Но сейчас его состояние оценивается всего в 3 млн. Куда же Железный Майк потратил сотни миллионов? Фото: EAST NEWS

Вот далеко неполный список необычных трат Майка Тайсона.

Бенгальские тигры – 2 шт.

Вы же помните фильм «Мальчишник в Вегасе», где у Тайсона похищают тигра. Там могли бы написать «основано на реальных событиях». Бенгальский тигр у Майка действительно был, даже два, и еще лев. Тигрица Кения была любимицей боксера и даже иногда спала в его кровати. Стоимость тигра – 70 тысяч долларов, еще в 4 тысячи в неделю обходились дрессировщик и питание для зверей.

Золотая ванная – 2,3 млн долларов

Ванная была сделана из 24-каратного золота и была подарена первой жене Тайсона Роби Гивенс. Майк потом обвинил ее в измене с Брэдом Питом и развелся. А ванную продал за полцены.

111 машин. Некоторые стоили сотни тысяч

Тайсон покупал тачки десятками. Самые дорогие стоили по полмиллиона долларов. Какие-то из них он дарил друзьям и любовницам. Какие-то разбивал. Как минимум один автомобиль пошел на взятку полицейскому.

Брильянтовое ожерелье – 7 млн долларов

Ничего необычного, нормальное вложение, если бы не одно «но»: это ожерелье Тайсон тут же потерял. А были еще часы за 800 тысяч долларов, цепи, и другие украшения. Подсчитано, что в то время Тайсон на одежду и украшения тратил порядка 100 тысяч в месяц.

Вечеринка 30-летия – 410 тысяч долларов

700 гостей, 12 полицейских - нормальный день рождения, за который Тайсон мог потратить почти полмиллиона долларов. На себе он вообще не экономил. Мог покупать костюмы от Версаче за сотни тысяч, а также украшения, обувь, и ни разу не надевать всего это.

Телефоны и пейджеры – 230 тысяч долларов

Возможно, сумма не покажется такой уж страшной, если только не учесть, что эти деньги были потрачены всего за два года – с 1995-го по 1997-й. Мобильная связь тогда была недешевой, но все-таки не такой, чтобы оценивать ее в сотни тысяч.

Дома – 15 млн долларов

В одном из них было 52 спальни. Этот особняк потом выкупил репер 50 Cent, а когда обанкротился и он, стало известно что, только обслуживание такого дома с платежами за ипотеку уходило 67 тысяч долларов ежемесячно. В другом доме Тайсона нашлось место даже казино. Все особняки потом были либо распроданы за долги либо достались женам и детям Майка.

Всем, кто говорит, что поржавевший со временем Железный Майк выставляет себя на посмешище ради денег, он готов лично пробить по лицу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

150-футовая яхта

У Тайсона есть свой подкаст, в котором он часто рассказывает о приключениях прошлого. Одно из них длилось три месяца – все это время боксер с друзьями путешествовал на своей яхте. Кажется, это было сумасшедшее время. По словам Тайсона, они за это время скитались от Французской Ривьеры до Москвы, а по пути останавливались в Милане и Греции. «Мы подбирали случайных женщин, употребляли наркотики и нас ловила полиция… Мы были как дикари, как гребаные пираты, думающие, что мы завоевываем эти страны», - говорил о тех временах Железный Майк. И можно было только догадываться, сколько денег он выложил за те три месяца.

У Майка Тайсона было еще немало безумных счетов. Он платил штраф в 3 млн долларов за откушенное ухо Холифилда. Выкладывал 300 тысяч на аренду лимузинов. Покупал Ferrari F50 1995 года за 650 тысяч, чтобы просто поднять себе настроение. А потом проходил процедуру банкротства и долго выплачивал долги по налогам… Сейчас Железный Майк ведет довольно скромный образ жизни. Его состояние оценивается всего в 3 млн долларов, а зарабатывает он на продаже марихуаны. Бой с Роем Джонсом может принести Тайсону до 20 млн долларов. Но может быть в 54 года эти деньги не сорвут его во все тяжкие, как это бывало когда-то.