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Спорт

Бенгальские тигры, ванная из золота и дом на 52 спальни: как Майк Тайсон спустил свое состояние

Именитый боксер заработал почти 700 млн долларов. Сейчас от этих денег почти ничего не осталось
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
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Майк Тайсон в свои 54 года снова вынужден выйти на ринг.

Майк Тайсон в свои 54 года снова вынужден выйти на ринг.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майк Тайсон в свои 54 года снова вынужден выйти на ринг. 28 ноября должен состоятся его странный бой против еще одного ветерана – 51-летнего Роя Джонса. Всем, кто говорит, что поржавевший со временем Железный Майк выставляет себя на посмешище ради денег, он готов лично пробить по лицу. «Я делаю это потому что хочу!» - утверждает Тайсон. Но цифры говорят о другом. Один из величайших боксеров в истории, по данным «Форбс», когда-то заработал 685 млн долларов. Но сейчас его состояние оценивается всего в 3 млн. Куда же Железный Майк потратил сотни миллионов?

Огромная часть его состояния растаяла, когда Железный Майк сел в тюрьму за за изнасилование. Дали шесть лет, боксер отсидел три года, и только адвокатам по этому делу он заплатил порядка 100 млн долларов. А были еще два уголовных дела – за избиение и управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Три брака, два развода, семеро детей, мошенники-консультанты и промоутеры основательно облегчили счета Тайсона. Но надо отдать должное и ему самому – Майк транжирил огромной выдумкой и воображением. Марихуановый дым стоял коромыслом, кокаин на его яхте валил как снег под Рождество, и все это под рык самых настоящих бенгальских тигров.

Один из величайших боксеров в истории, по данным «Форбс», когда-то заработал 685 млн долларов. Но сейчас его состояние оценивается всего в 3 млн. Куда же Железный Майк потратил сотни миллионов?

Один из величайших боксеров в истории, по данным «Форбс», когда-то заработал 685 млн долларов. Но сейчас его состояние оценивается всего в 3 млн. Куда же Железный Майк потратил сотни миллионов?

Фото: EAST NEWS

Вот далеко неполный список необычных трат Майка Тайсона.

Бенгальские тигры – 2 шт.

Вы же помните фильм «Мальчишник в Вегасе», где у Тайсона похищают тигра. Там могли бы написать «основано на реальных событиях». Бенгальский тигр у Майка действительно был, даже два, и еще лев. Тигрица Кения была любимицей боксера и даже иногда спала в его кровати. Стоимость тигра – 70 тысяч долларов, еще в 4 тысячи в неделю обходились дрессировщик и питание для зверей.

Золотая ванная – 2,3 млн долларов

Ванная была сделана из 24-каратного золота и была подарена первой жене Тайсона Роби Гивенс. Майк потом обвинил ее в измене с Брэдом Питом и развелся. А ванную продал за полцены.

111 машин. Некоторые стоили сотни тысяч

Тайсон покупал тачки десятками. Самые дорогие стоили по полмиллиона долларов. Какие-то из них он дарил друзьям и любовницам. Какие-то разбивал. Как минимум один автомобиль пошел на взятку полицейскому.

Брильянтовое ожерелье – 7 млн долларов

Ничего необычного, нормальное вложение, если бы не одно «но»: это ожерелье Тайсон тут же потерял. А были еще часы за 800 тысяч долларов, цепи, и другие украшения. Подсчитано, что в то время Тайсон на одежду и украшения тратил порядка 100 тысяч в месяц.

Вечеринка 30-летия – 410 тысяч долларов

700 гостей, 12 полицейских - нормальный день рождения, за который Тайсон мог потратить почти полмиллиона долларов. На себе он вообще не экономил. Мог покупать костюмы от Версаче за сотни тысяч, а также украшения, обувь, и ни разу не надевать всего это.

Телефоны и пейджеры – 230 тысяч долларов

Возможно, сумма не покажется такой уж страшной, если только не учесть, что эти деньги были потрачены всего за два года – с 1995-го по 1997-й. Мобильная связь тогда была недешевой, но все-таки не такой, чтобы оценивать ее в сотни тысяч.

Дома – 15 млн долларов

В одном из них было 52 спальни. Этот особняк потом выкупил репер 50 Cent, а когда обанкротился и он, стало известно что, только обслуживание такого дома с платежами за ипотеку уходило 67 тысяч долларов ежемесячно. В другом доме Тайсона нашлось место даже казино. Все особняки потом были либо распроданы за долги либо достались женам и детям Майка.

Всем, кто говорит, что поржавевший со временем Железный Майк выставляет себя на посмешище ради денег, он готов лично пробить по лицу.

Всем, кто говорит, что поржавевший со временем Железный Майк выставляет себя на посмешище ради денег, он готов лично пробить по лицу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

150-футовая яхта

У Тайсона есть свой подкаст, в котором он часто рассказывает о приключениях прошлого. Одно из них длилось три месяца – все это время боксер с друзьями путешествовал на своей яхте. Кажется, это было сумасшедшее время. По словам Тайсона, они за это время скитались от Французской Ривьеры до Москвы, а по пути останавливались в Милане и Греции. «Мы подбирали случайных женщин, употребляли наркотики и нас ловила полиция… Мы были как дикари, как гребаные пираты, думающие, что мы завоевываем эти страны», - говорил о тех временах Железный Майк. И можно было только догадываться, сколько денег он выложил за те три месяца.

У Майка Тайсона было еще немало безумных счетов. Он платил штраф в 3 млн долларов за откушенное ухо Холифилда. Выкладывал 300 тысяч на аренду лимузинов. Покупал Ferrari F50 1995 года за 650 тысяч, чтобы просто поднять себе настроение. А потом проходил процедуру банкротства и долго выплачивал долги по налогам… Сейчас Железный Майк ведет довольно скромный образ жизни. Его состояние оценивается всего в 3 млн долларов, а зарабатывает он на продаже марихуаны. Бой с Роем Джонсом может принести Тайсону до 20 млн долларов. Но может быть в 54 года эти деньги не сорвут его во все тяжкие, как это бывало когда-то.

Спорт: БОКС

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