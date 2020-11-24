Андрей Шишкин, вице-президент «Роснефти»: «Технологии нефтяного сектора по сложности уже сравнимы с космическими»

Современная нефтяная отрасль – чрезвычайно наукоемкое производство. Причем, внедрение в процесс добычи и переработки углеводородов инновационных разработок выгодно. Например, в Роснефти только в прошлом году эффект от внедрения различных инноваций превысил 11 миллиардов рублей, сообщил в интервью «Российской газете» вице-президент по информатизации, инновациям и локализации нефтяной компании, куратор крупнейшего в Европе научного центра Андрей Шишкин.

«ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»

Для разработки и внедрения инновационных проектов «Роснефть» обладает немалым интеллектуальным потенциалом. Российская нефтяная компания имеет крупнейшую в отрасли научную базу на континенте: 29 научно-исследовательских и проектных институтов, общей численностью более 17 тыс. человек.

«Наши разработки позволяют не только модернизировать нефтегазовую отрасль, но и дают мощный стимул развитию смежных отраслей. Есть мнение, и я лично его разделяю, что в XXI веке именно нефтяная отрасль по ряду причин, в том числе в связи с необходимостью разработки труднодоступных запасов углеводородов, должна стать и создателем, и важнейшим потребителем высоких технологий», - отметил топ-менеджер "Роснефти".

Кроме того, при нынешних непростых отношениях с Западом, когда стратегически важные для России отрасли оказались отрезаны от многих уже наработанных глобальной наукой практик, роль корпораций в технологическом совершенствовании производственного комплекса страны резко возрастает.

Как это выглядит? Реальный пример. Компания в прошлом году запустила в эксплуатацию «цифровое месторождение» на базе Илишевского месторождения «Башнефти». В результате только в рамках «Башнефти» такая оптимизация производства принесла дополнительно миллион тонн нефти, а экономический экономический эффект составил порядка миллиарда рублей в год. Теперь этот опыт будут тиражировать на все месторождения «Роснефти».

«Представьте, вы находитесь в 60-ти километрах от месторождения, но технологии 3D создают эффект присутствия, - пояснил суть новации Андрей Шишкин. - В «цифру» переведены скважины, трубопроводы, система подготовки нефти, объекты энергетики, впервые в отрасли полностью охвачены все основные процессы нефтедобычи и логистики. С этих цифровых двойников тысячи датчиков в режиме онлайн выдают подробную информацию геологам, технологам и за счет быстрых решений повышается энергоэффективность процессов добычи, снижаются логистические издержки».

«ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» ПРЕВЫСИЛИ 4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Это лишь одно из достижений научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров нефтяной компании. Андрей Шишкин пояснил, что при нынешней конкуренции без тесной связки науки и производства на рынке «просто нечего делать». Нефтяники видят прямую зависимость между вложениями в научные исследования, разработки и уровнем прибыли, рыночной капитализации компаний.

«Мировые мейджоры тратят колоссальные силы и средства на науку. Технологии нефтяного сектора по сложности уже сравнимы с космическими, - отмечает Андрей Шишкин. - Поэтому среди наших стратегических целей – цифровизация по всему периметру бизнеса. Многие процессы, которыми еще несколько лет назад на местах управляли сотни людей, мы теперь здесь и сейчас контролируем из единого центра».

Плюс, повышение эффективности производства – это не только вопрос прибыли, но и заботы об экологии. Экологичность добычи и переработки нефти – один из ключевых трендов в отрасли. И «Роснефть» считается одним из лидеров разработки новых технологий

«Интенсивность парниковых выбросов «Роснефти» уже сейчас одна из самых низких в нефтегазовой отрасли. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн тонн СО2-эквивалента. И это прямая заслуга инноваций. За последние пять лет «зеленые» инвестиции компании превысили 4 млрд долларов. Мы модернизируем нефтеперерабатывающие заводы, наращиваем производство чистых видов топлива, увеличиваем долю добычи газа. И наша стратегическая цель - упрочить экологическое лидерство за счет новых разработок», - резюмировал Андрей Шишкин.