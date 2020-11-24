Дома, в горах или у океана: россияне назвали идеальные места для встречи Нового года

У киоска с сувенирными магнитами в Красной поляне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство россиян остается консерваторами в вопросах празднования Нового года и предпочитает отмечать любимый праздник дома, в кругу семьи. Такой ответ дали 54% опрошенных, сообщил портал OneTwoTrip.

Но при этом неожиданно велико число и тех, кто мечтает на главную ночь года и последующие каникулы махнуть куда-нибудь за границу. Таким желанием поделился каждый четвертый из опрошенных. Хотя, конечно, у большинства из них в этом года эта мечта так и останется мечтой – границы с большинством стран по-прежнему закрыты.

Также россияне назвали города и курорты в нашей стране, где они с удовольствием оказались бы 31 декабря. Это Москва, Сочи и Красная поляна, горнолыжный курорт Домбай на Кавказе и снежная Карелия. Как ни странно, в этом списке не оказалось официальной резиденции Деда Мороза – городка Великий Устюг Вологодской области.

КОНКРЕТНО

Где бы вы хотели встретить 2021-й год

Дома, с семьей – 54%

За границей – 25%

У моря или океана – 7%

На российском курорте – 6%

В уединенном домике в горах – 6%

В настоящей зимней сказке – 2%.

(По опросу OneTwoTrip)