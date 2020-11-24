У российских борцов с допингом будет новый Наблюдательный совет

Елена Исинбаева. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уходит в отставку. Этого требует новый кодекс ВАДА. Согласно документу, обновленная версия которого вступает в силу 1 января 2021 года, представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

Это значит, что ряд членов Набсовета РУСАДА, в том числе Елена Исинбаева и Андрей Строкин, не смогут занимать свои должности и заявили о выходе из состава этого органа. Поскольку полномочия остальных членов Набсовета истекают уже в марте, было принято решение о досрочном прекращении всех членов действующего Наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе.

«Соответствующие обращения мы направим в адрес Общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с Уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась», - заявил председатель Набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

«Мы неукоснительно соблюдаем все требования Всемирного антидопингового кодекса. Это касается и формирования Наблюдательного совета. Уверен, что процесс обновления состава Набсовета будет произведен в срок и с соблюдением всех положений Устава и никак не отразится на нашей текущей деятельности», - отметил исполняющий обязанности генерального директора РАА «РУСАДА» Михаил Буханов.