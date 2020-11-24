В Нью-Йорке сотни тел жертв COVID-19 с весны хранятся на улицах в рефрижераторах

Ряды авторефрижераторов с телами жертв Ковид-19 в Бруклине. Фото: REUTERS

По заявлению The Wall Street Journal, на набережной Бруклина стоят авторефрижераторы, в которых хранятся тела умерших во время первой волны коронавируса весной этого года.

Издание утверждает, что в передвижных холодильниках находится не менее 650 трупов.

Согласно статистике, в марте-апреле в многомиллионном городе умирало порядка 200 человек в сутки при том, что на весь мегаполис есть всего 15 криминалистов, которые физически не в состоянии установить за день личности более 20 умерших.

Помимо этого, многие семьи в Нью-Йорке не могут позволить себе похоронить своих близких по финансовым соображениям: кремация в городе обходится примерно в $6500, похороны и того дороже – около $9000.

После публикации власти города были вынуждены открыть отдельную телефонную линию, а городской департамент здравоохранения выделил около ста человек, которые занимаются общением с людьми, желающими выяснить судьбу умерших родственников.