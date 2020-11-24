Директор Европейского бюро ВОЗ призвал праздновать Рождество по образцу Рамадана

Совсем скоро в Европе будет отмечаться Рождество и это будет хоть и «другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым». Фото: REUTERS

Каждые 17 секунд от COVID-19 в Европе умирает один человек и за последние две недели смертность от этого заболевания увеличилась на 18%. Только на прошлой неделе было зарегистрировано свыше 32 000 новых случаев смерти от коронавируса, это значит, что в среднем в Европе каждый день от короны умирает 4 500 человек. Эти тревожные цифры озвучил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге во время международного брифинга.

Однако, несмотря на это эксперты ВОЗ считают, что сдерживание пандемии возможно без введения жестких карантинов. Правда, при условии, что такая опасная ересь, как ковид-диссидентство будет побеждено и люди будут следовать рекомендациям медиков, носить маски, соблюдать дистанцию и меры гигиены.

Большие надежды возлагаются на вакцины, а также недавние научные разработки быстрых диагностических тестов (тестов с антигеном).

Совсем скоро в Европе будет отмечаться Рождество и это будет хоть и «другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым». Представитель ВОЗ обратил внимание на успешный опыт празднования мусульманами Рамадана. Тогда общины нашли безопасные решения в виде виртуальных и дистанционных форм празднования.

- Цените это время года вместе с теми, кто вам близок. Если планируется встреча большой компании друзей, по которым вы соскучились, то отложите ее до тех пор, пока вы не сможете безопасно собираться вместе. Но если местные ограничения позволяют, собирайтесь на открытом воздухе с близкими. Празднуйте, но празднуйте, безопасно, - сказал доктор Ханс Клюге.