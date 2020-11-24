Во благо общества: НСКВ о главных уроках пандемии

Источник фото: пресс-служба НСКВ

Об этом в рамках открытого заседания Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) заявила Ирина Жукова, председатель НСКВ, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. Мероприятие прошло на полях IX Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

По данным ВЦИОМ, 79% крупных и средних игроков российского бизнеса уверены в важности программ волонтерства в настоящее время. Большинство из них (44%) реализуют такие программы с целью принести пользу обществу.

В фокусе заседания НСКВ находилась повестка интеллектуального волонтерства – проектов, направленных на безвозмездное предоставление профессиональной помощи общественным, благотворительным и другим некоммерческим организациям.

По словам Марии Баландиной, директора фонда «Друзья», разработавшего платформу ProCharity, объединяющую благотворительные организации и представителей бизнеса, которые готовы делиться востребованной экспертизой, направление проектов pro bono было востребовано и до пандемии, но во время самоизоляции такие активности стали еще более популярны для обеих сторон.

«Волонтерские активности значительно сократились или были приостановлены во многих компаниях в связи с началом пандемии. Для многих эффективных сотрудников, занятых в благотворительных активностях корпораций, этот период стал временем внутренней трансформации, когда внешняя поддержка и подтверждение высокого профессионализма стали особенно важны, - заявила Мария Баландина. Поэтому проекты pro bono, проекты интеллектуального волонтерства стали естественным инструментом получения такого подтверждения, сохранения социальной активности и предоставления высококвалифицированной и востребованной поддержки некоммерческих организаций».

Направления реализации проектов pro bono на площадке Procharity охватывают такие области деятельности, как общее управление деловыми процессами, юридические услуги, переводы, привлечение финансов, маркетинг и коммуникации, обучение и тренинги, а также ряд других направлений.

Реализация проектов в области pro bono востребована и государством. По словам Татьяны Евлампиевой, начальника отдела проектов межсекторного взаимодействия департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, госслужащие также могут быть полезны НКО и бизнесу, представляя экспертизу по вопросам создания и развития социальных программ и проектов. При этом государство также может служить и заказчиком интеллектуальной поддержки со стороны волонтеров.

«Во время пандемии само Минэкономразвития стало получателем pro bono поддержки со стороны IT-бизнеса, который помогал нам решать задачи, связанные с формированием различных реестров организаций, которые получали государственную поддержку», - сообщила Татьяна Евлампиева.

О существующих проектах эффективного трехстороннего сотрудничества по направлению интеллектуального волонтерства между государством, бизнесом и НКО рассказала Ольга Лучина, управляющий по устойчивому развитию и волонтерским программам «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Компания разработала конкретные решения для НКО, ведущих работу в нескольких регионах страны в координации с местными властями – для фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и для фонда экологических проектов «Без рек как без рук». В обоих случаях была разработана модель привлечения средств и привлечения новых партнеров с учетом бизнес-экспертизы «Филип Моррис Интернэшнл».

«Эти проекты дали возможность коллегам из разных городов и разных деловых подразделений компании всем вместе объединить профессиональные навыки вокруг доброго дела. Сейчас мы намечаем план развития активностей в области интеллектуального волонтерства на следующий год», - заявила Ольга Лучина.

Подводя итог дискуссии, Ирина Жукова подчеркнула общее стремление участников к продолжению усилий по развитию pro bono проектов, которые станут естественным дополнением корпоративных социальных и экологических волонтерских проектов. «В этот сложный год в условиях пандемии НСКВ продолжал развиваться, принимая в свои ряды новые компании и открывая новые представительства во Владивостоке, Оренбурге, Тюмени и Ярославле. В рамках НСКВ мы обсуждали потенциал корпоративного волонтерства в России, лучшие практики и новые технологии для его эффективного развития. Это год способствовал развитию pro bono и интеллектуального волонтерства, этому как раз было посвящено открытое заседание НСКВ в рамках конференции». Она также добавила: «Сегодня мы формируем атмосферу доверия между бизнесом, властью и обществом, показывая, что вместе, в партнерстве, можем достигнуть серьезных успехов».

Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» является крупнейшей отраслевой площадкой по обмену опытом в развитии добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации на уровне НКО, бизнеса и государства.