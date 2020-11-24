Избитый Павел Прилучный обратился к поклонникам

33-летний актер впервые подтвердил, что ему сделали операцию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известие о жестоком избиении Павла Прилучного перепугало друзей и поклонников артиста. Главный вопрос, который не устают задавать фанаты, атакуя блог кумира, - кто на самом деле изувечил актера и в каком он находится состоянии. Устав от слухов и домыслов, актер обратился к публике.

"Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции. Все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то. И еще там что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней", - с юмором написал Павел Прилучный в блоге.

Актер добавил, что таким образом всем будет весело. А реальные детали произошедшего он озвучит правоохранительным органам. "Там они больше пригодятся", - отметил актер.

Он поблагодарил врачей, которые ему сейчас помогают: "Без вас бы я не справился".

В свойственной ему манере Павел не оставил без внимания и других специалистов - "экстрасенсов, тарологов, травматологов-комментаторов": "Приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю".

"Отдельное большое спасибо моим поклонникам - ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда. До связи! Всё хорошо, никого не слушайте и не дождетесь", - резюмировал актер.

Напомним, ранее стало известно, что Павел Прилучный попал к врачам с жуткими травмами. Он самостоятельно приехал в больницу имени Пирогова и опубликовал видео из палаты. Ему предстоит серьезная операция. Актера жестоко избили. Врачи диагностировали у него перелом лицевого скелета, травму черепа и другие тяжелые увечья. Представитель звезды Екатерина Сычева, отметила, что на ее подопечного напал неизвестный.

Сам артист, по некоторым данным, ранее утверждал, что всего лишь неудачно упал лицом об асфальт. Однако осведомленные источники считают, что это не совсем так. По одной версии, на него напали. Мол, артист вступился за бабушку и пострадал. "Сильно избит, лежит в платной травматологии", - сообщил осведомленный источник. По другим данным, артист был на съемках в Калининграде. Якобы перед отъездом в Москву пошел в ночной клуб. Там его избили.