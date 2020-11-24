Правительство сократило мигрантов. Но мы этого не заметим

Правительство сократило квоты для иностранцев, желающих поработать в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство сократило квоты для иностранцев, желающих поработать в России. Соответствующее постановление вступило в силу 24 ноября.

В частности, увеличилось число профессий, где действуют ограничения на численность иностранной рабочей силы — в частности, в этот перечень добавлены работники, занимающиеся обслуживанием зданий и территорий (проще говоря, дворники им другие работники коммунальных служб) и водители. Теперь иностранцев на этих позициях должно быть не более 70%.

Вводятся квоты для работников лесозаготовок, обработки древесины и оптовой торговли пиломатериалами — здесь иностранцев должно быть не более половины. Такая же доля определена и для овощеводческих хозяйств. А в торговле алкоголем и табачными изделиями и того меньше - 15%.

Однако по-прежнему высока квота в области строительства — иностранцы могут составлять до 80% списочного состава.

- Хочу обратить внимание, что это постановление касается лишь иностранцев, прибывающих в Россию на основании рабочих виз, - пояснил kp.ru проректор Финансовой академии при правительстве РФ Александр Сафонов. - Проще говоря, для жителей дальнего зарубежья. Тех, кто работал в России по патенту или имеет право на работу вообще без патента, это не коснется. Если же говорить о специалистах, прибывающих в Россию по рабочим визам, то мы видим, что потребность в них в целом снижена на 3 процента. Основная часть — это квалифицированные рабочие в области строительства и машиностроения, управленцы руководящего и среднего звена.

Так что киргизские дворники могут по-прежнему спокойно мести наши улицы. А основной поставщик рабочей силы по визовым квотам — это Китай.

Действует система приглашений для визовых иностранцев так. Предприятие подает свои заявки в правительство субъекта федерации, оттуда они поступают в правительство РФ. Там, как правило, урезаются и возвращаются в регионы. И в рамках региональных квот распределяются по предприятиям. Кому-то оставляют прежние заявки, кому-то их уменьшают.

СКОЛЬКО ВИЗОВЫХ ИНОСТРАНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В РОССИИ

2019 год - 144 583 человека;

2020 - 104 993 человека;

2021 - 101 871 человек.

КАКИЕ РАБОТНИКИ НАМ НУЖНЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Рабочие, занятые на горных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах - 31 625 чел.

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности - 11 673 чел.

Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий - 16 980 чел.

ГРАЖДАНЕ КАКИХ СТРАН МОГУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Армения

(на основании Договора о Евразийском экономическом союзе)

ДЛЯ КАКИХ СТРАН НУЖЕН ПАТЕНТ, НО НЕ НУЖНА ВИЗА

(основные поставщики трудовых мигрантов)

Украина

Узбекистан

Таджикистан

Молдавия