Паразит ты эдакий: врачи-шарлатаны из Инстаграм зарабатывают, утверждая, что все болезни от червей в организме

Сетевые «доктора» продвигают мысль, что спастись от них можно лишь чудо-лекарствами Фото: Shutterstock

Открываешь ленту «Инстаграма»: видишь глянцевые лица, счастливых звезд, дорогие машины и кадры из путешествий. Аудитория соцсети хочет такой же красивой жизни. Но время жизни с налетом люкс уходит. Интернет-продавцы решили, что нужно быть ближе к народу.

Например, в инстаграме доктора Елены Витальевны — фамилию специально не указываем — яркие фотки с отдыха и кадры испражнений после клизмы. Врач — у нее есть диплом, который она старается везде засветить, — считает, что во всех проблемах со здоровьем виноваты паразиты.

После визита на страничку Елены Витальевны хватаешься за голову, а дальше за совершенно противоположную часть тела. Послушать ее, так гельминты, острицы, аскариды и прочие гады в 2020 году атакуют каждого.

«Диатез у грудничка – это глисты у матери, кашель до удушения – это личиночная стадия аскаридоза, ночные кошмары и детские страхи – это кольчатые гельминты, юношеские прыщи – это печеночные паразиты, псориаз – это свиной цепень».

Аллергия — это все выдумка, откровенно заявляет инстаграмный доктор. На самом деле это глисты. И вообще, за последние три месяца к ней пришли взволнованные мамочки 100 детей и у 90% маленьких пациентов — аскаридоз. Если болеет один человек в семье, значит и остальные под ударом.

Желающих получить консультацию у Елены Витальевны тысячи. Вопросы пишут в комментариях.

— Ребенок скрипит зубами во сне…

— У вас аскаридоз!

— По осени на руке появляется красный прыщ…

— Личинки!

— У мужа геморрой…

— Это гельминты!

На сто бед у инстаграмного паразитолога один ответ — чесночно-молочная клизма. Ее Елена Витальевна рекомендует два раза в месяц для профилактики, а если что-то болит, то и чаще.

Но обо всех тайнах лечения от паразитов можно узнать на семинарах. Курс стоит 15 000 рублей. Бонусом можно отправлять доктору фото своих экскрементов. А уж острый глаз врача там найдет все что нужно! За такую опцию Елену Витальевну другие блогеры даже обзывают «крупнейшим коллекционером говна в Инстаграме».

ИСТЕРИЮ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННО

Такого паразитического мракобесия в соцсетях навалом. Чтобы разобраться в теме, мы обратились к одному из самых авторитетных (не в «Инстаграме», а в научных кругах) паразитологов России. Беседуем с директором Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета, доктором медицинских наук, член-корреспондентом РАН Александром Лукашевым.

— Истерия вокруг паразитов искусственно подогревается мошенниками, — убежден ученый. — Это делается, чтобы продавать «чудодейственные» препараты. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что в соцсетях используют имя нашего института, мое имя, чтобы предлагать бесполезные средства. Кстати, первый признак мошенников — «это средство вы не найдете в аптеке». Все настоящие препараты как раз в аптеке и продаются.

В итоге появилась большая проблема: паразитарные заболевания шагают рука об руку с расстройствами нервной системы. Очень часто люди с неустойчивой психикой думают, что заражены. Это почти половина всех пациентов, которые приходят к врачам.

Нагнетание страха в интернете приводит к вопиющим случаям. Недавно была пациентка с фобией паразитов. Она сдала анализы в частной лаборатории и неправильно интерпретировала результат. Пролечила семью шесть раз токсичными препаратом. Потратила десятки тысяч рублей. Когда пришла к нам, то оказалось, что паразитов у членов семьи нет. Зато у детей появились проблемы с печенью из-за такого лечения. Пациентка ушла от нас, так и оставшись при своем: считала, что во всех проблемах виноваты паразиты.

— Насколько серьезна проблема с паразитарными заболеваниями в 2020 году?

— Паразитарная заболеваемость за последние 20 лет значительно снизилась во всем мире. Паразиты никуда не исчезли: болезни, которые были в медицинских учебниках XX века до сих пор актуальны. Это острицы, аскариды, описторхи, ленточные гельминты, патогенные простейшие. Другое дело, что это не те заболевания, которых нужно бояться каждый день. Паразиты — это практически никогда не смертельная угроза. Человек может быть заражен ими годами и такое «соседство» часто не будет проявляться явными симптомами. Однако это не означает, что можно жить с паразитами. От них нужно избавляться, так как они ослабляют здоровье.

— То есть сегодня паразиты сдают позиции?

— Ситуация быстро меняется. В большинстве случаев паразиты действительно отступают, а где-то наоборот прибывают. Есть заболевание дирофиляриоз. Паразиты попадают вместе с укусом комара. Еще 30 лет назад оно было эндемично (встречалось в ограниченной области — прим.ред.) только для южных регионов России. Сегодня из-за потепления климата им можно заразиться в Москве. Но фактически, заболевание достаточно редкое.

— Какие паразиты чаще всего встречаются в России?

— Самый характерный — острица. В Москве встречается аскаридоз, а в Сибири очень распространен описторхоз. В столице его вообще нет, а там в сельской местности могут быть заражены до 90% населения. «Свои» гельминты, связанные с лососевыми, есть на Дальнем Востоке. Кроме гельминтов есть еще простейшие — одноклеточные паразиты.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЧЕСНОЧНАЯ КЛИЗМА

— Какова реальная угроза паразитов?

— Большинство симптомов, которые перечисляют в соцсетях, не встречаются при паразитарных инвазиях (заражениях — прим.ред.). Например, сыпь и аллергия на коже бывают, но редко. Скорее, такую реакцию могут спровоцировать неправильное питание и плохая экология.

Чаще всего паразиты не беспокоят своего хозяина явно, но вызывают субклиническое ослабление организма (не проявляются открыто — прим.ред.). Например, частые простуды, слабость, утомляемость — это признаки заражения паразитами. Но они не абсолютны и могут проявляться при множестве других заболеваний.

У большинства кишечных паразитов явных симптомов может не быть. Зуд в промежности — могут провоцировать острицы. Расстройства пищеварения встречаются не всегда. О паразитах чаще узнают постфактум при обследовании, например, на санитарную книжку или детям при устройстве в садик. Яйца гельминтов в фекалиях — главный маркер.

— Прокомментируйте «вредные советы» инстаграмных врачей, что кашель вызывает аскаридоз, прыщи — печеночные паразиты, ночные кошмары — гельминты, псориаз — цепень.

— Что касается кашля, такой симптом при аскаридозе действительно бывает. Печеночные паразиты встречаются, по крайней мере в Москве, крайне редко: в тысячи раз реже, чем прыщи у людей. Что касается псориаза от свиного цепня и ночных кошмаров от кольчатых червей — мне трудно это комментировать с медицинской точки зрения. Рекомендую тому, что это открыл, обратиться в Нобелевский комитет. Наука такой взаимосвязи не знает.

— Инстаграмные паразитологи предлагают своим подписчикам присылать на анализ фото своего стула. По этим снимкам можно что-то понять?

— Если у человека были острицы, то после клизмы буду видны гельминты длиной до одного сантиметра. Но остальных паразитов увидеть обычно нельзя. Они живут в кишечнике, выделяются только их яйца, а их увидеть без микроскопа невозможно. По консистенции кала, а также наличию слизи на фото невозможно сделать вывод о том, есть ли в организме человека паразиты.

— Чесночные клизмы работают против паразитов? А использование для профилактики лекарств?

— Чесночные клизмы — это средство из XIX века. Оно действительно работает, но только в отношении одного вида гельминтов — остриц. Остальные гельминты живут намного выше, иногда несколько метров от прямой кишки, клизма до них не достанет. Более надежный способ в случае реального заражения — выпить таблетку. Но принимать противопаразитарные препараты без диагноза неприемлемо. Они достаточно токсичные, и разные для различных гельминтов. Правильную терапию назначает участковый терапевт, а в сложных случаях инфекционист или врач-паразитолог.

НА ЗАМЕТКУ

Пять истинных фактов о паразитах

Если у члена семьи обнаружены паразиты, это не значит, что ими заражены все. Хотя такое бывает, если близкие поели один и тот же зараженный продукт. Многим вредителям, чтобы заразить человека, нужен промежуточный хозяин — животное или насекомое. Не пройдя этот шаг, паразит угрозы не представляет.

Чаще всего паразитов находят у детей. Причина простая — они хуже соблюдают гигиену. Мытье рук после прогулки обязательно. В группе риска также те, кто путешествует в экзотические страны, ходит на охоту и держит домашних животных, которые выходят на улицу.

Большинство паразитов в России — кишечные. Попадают с грязными руками, немытыми овощами, фруктами, зеленью. Увидеть яйца на плодах глаз человека не может. Это под силу только опытному микроскописту. Поэтому главный совет — тщательно мыть продукты. Уделяйте внимание сложным местам, например, впадине у черенка яблока.

Пожившие в СССР могут вспомнить присказку: если ребенок чешется — у него глисты. Гельминты действительно могут вызывать зуд. Но у «чесотки» может быть ворох альтернативных причин.

Ответственные хозяева домашних питомцев регулярно проводят профилактику гельминтозов своим питомцам. Это абсолютно необходимо для безопасности животного и хозяев. Но у человека, а особенно у детей, проводить регулярную дегельминтизацию неприемлемо. Многие препараты токсичные, а встречаются паразиты все реже, поэтому риск в этом случае неоправдан.