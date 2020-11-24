Анна Семенович высказалась о трагедии сына Жанны Фриске

Анна Семенович рассказала о Жанне Фриске Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Семенович и Жанна Фриске выступали в группе "Блестящие". Правда, Анна появилась в коллективе, когда Жанна уже собиралась начать сольную карьеру. Потом пути артисток разошлись. Семенович никогда не комментировала ни болезнь коллеги, ни скандальную ситуацию между Дмитрием Шепелевым и родителями Фриске после ее смерти в 2015 году. Однако на днях певица впервые высказалась о сыне Жанны и ее возлюбленном.

Много лет тянется конфликт между Дмитрием Шепелевым и родителями его возлюбленной Жанны Фриске. Родители ныне покойной певицы не раз жаловались, что папа Платона не дает им общаться с внуком. Анна Семенович очень переживает за судьбу сына Фриске. По ее словам, сын певицы и телеведущего имеет право видеться с бабушкой и дедушкой, а также родной сестрой Фриске.

"Мы не знаем, что происходит между Димой и семьей Жанны, но факт остается фактом - у мальчика есть бабушка, дедушка и тетя. Они имеют полное право, потеряв дочь, не терять внука. Не знаю, кто кому что говорит, грязь не читаю. Но считаю, что они вправе проводить время с Платоном. Лишиться внука, не участвовать в его воспитании - плохо", - озвучила артистка свое мнение в беседе с Вячеславом Манучаровым.

Певица считает, что Дмитрию необходимо ради семилетнего наследника найти общий язык с родителями покойной певицы. "Наверное, надо было приехать уже к бабушке и дедушке и помириться ради ребенка. Наплевать на свои амбиции, эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У него и так трагедия, он растет без матери", - со слезами на глазах заявила Семенович в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Она напомнила, что у Платона есть и тетя. "Наташа - умная, добрая, искренняя. Почему она не может брать на пару дней племянника, водить его в гости, читать сказки на ночь? Почему один человек решил, что эти люди этого делать не будут? С какого перепугу, извините?", - возмутилась Анна.

Говоря об отношениях Фриске и Шепелева, певица заявила: "Вначале она была счастлива с ним, а потом… не знаю. Жалко ли мне Диму? А что у него не так? Он же работает на телевидении".