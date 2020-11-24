Яна Рудковская: «Сын был расстроен вопросами о мнимой болезни!»

Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против СМИ, обидевших Гном Гномыча Фото: Instagram.com

Несколько месяцев назад один из телеграм-каналов сообщил о болезни Саши Плющенко, сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Эту новость подхватил и один из светских журналов.

Яна Рудковская обратилась к адвокату Александру Добровинскому, который добился-таки возбуждения уголовного дела в отношении СМИ, оклеветавших юного фигуриста.

- Уголовное дело возбуждено по факту распространения ложной информации о здоровье Саши, - рассказала kp.ru Яна Рудковская.- Наша цель -принятие закона о СМИ, который будет запрещать печатать любую информацию о детях без разрешения родителей. Я прекрасно понимаю, что моего сына оклеветали специально, это был заказ. И в Телеграм-канале и в журнале. Это все звенья одной цепи.

Я хочу закрытия этого мерзкого Телеграм-канала, название которого я не хочу произносить, слишком много чести. И хочу наказания тех людей, которые это опубликовали. Хочу, чтобы эти люди получили срок. Исправительные работы или что-то ещё. В Европе за подобную клевету о маленьком ребёнке, который выступает в мировых шоу и является звездой Инстаграма, выигрывает турниры, наказание было бы очень строгим.

Мой сын пострадал, он прошёл различные экспертизы, чтобы доказать, что он не болеет. К нему после той статьи подходили знакомые и спрашивали: «Саша, чем ты болеешь?» Сын очень переживал, поэтому я хочу, чтобы виновники были наказаны. Хочется, чтобы был закон, который убережёт всех родителей и детей от недобросовестных СМИ, которые делают себе рейтинг на невинных созданиях. Хотя наши «друзья», владельцы того журнала, опубликовавшего клевету, тоже ведь родители, но своих детей они почему-то не показывают...

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