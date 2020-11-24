«Слава богу, что мы крепкие и не было никакого летального исхода»: Яндиев извинился перед Харитоновым

Адам Яндиев (слева), напавший на Сергея Харитонова, принес извинения. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Громкий конфликт между двумя бойцами ММА практически исчерпан. Адам Яндиев, напавший на Сергея Харитонова, принес извинения, и ветеран единоборств их принял.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил в ход свои руки», - обратился Адам Яндиев. Несколько дней назад он в ходе разговора нанес своему бывшему другу несколько ударов, а потом повалил его и уже добавлял в «партере».

«Принимаю извинения. Качества сильных — признавать свои ошибки. Хочу, чтобы молодежь на нашем примере так не делала. У нас претензий друг к другу нет, мы все решили. Все мы имеем право на ошибку. Я рад, что мы помирились и закрыли все вопросы. Ребята, если такое же произошло — говорите, говорите, говорите. Нужно защищать слабого и быть патриотом своей страны. Я сделал для себя выводы из этой ситуации, мы поговорили с Адамом по-мужски. Нужно было поговорить до инцидента. Слава богу, что мы крепкие и не было никакого летального исхода», - рассказал Харитонов на специальной пресс-конференции.

Еще несколько дней вряд ли такого развития можно было ожидать. Яндиев чуть ли не угрожал Харитонову, а весь бойцовский мир раскололся на два лагеря. Одни поддерживали Сергея Харитонова, другие считали, что он сделал неправильно, подав заявление в полицию. На основании того обращения были открыты сразу два уголовных дела. По одному из них Яндиеву светило до двух лет лишения свободы.

В основе конфликта были некие денежные споры: Харитонов утверждал, что Яндиев ему не вернул долг на сумму примерно 1 млн рублей. Так что первое дело было о мошенничестве, и оно закрыто. Теперь главная интрига в том, будет ли закрыто второе уголовное дело – о нанесении телесных повреждений. Харитонов дал понять, что не будет настаивать на продолжении следствия. «Не хочу никаких уголовных дел и преследований. Я воспитываю шестерых детей, Адам — четырёх. У детей должен быть отец. Человек имеет право на ошибку, но повторять ошибки человек не должен», - заявил Харитонов.