Российские миротворцы обезвредили 57 взрывоопасных предметов в Карабахе Фото: REUTERS

В Нагорном Карабахе продолжается выполнение задач российскими миротворцами: военные контролируют соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. За все время миротворческой операции в регионе российские миротворцы обнаружили и обезвредили 57 взрывоопасных предметов. Об этом на брифинге во вторник, 24 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

- Миротворцы разминировали и очистили от взрывоопасных предметов один гектар в районе улицы Баграмяна в городе Степанакерте. Там нашли пять взрывоопасных предметов, которые вывезли на специальный полигон и уничтожили. За все время миротворческой операции обнаружено и обезврежено 57 взрывоопасных предметов, - сообщил представитель военного ведомства.

Отмечается, что режим прекращения огня стороны конфликта соблюдают по всей линии соприкосновения.

Российские миротворцы оказывают содействие местным властям в восстановлении мирной жизни, обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и питьевой воды в удаленные районы региона, а также безопасное возвращение беженцев на родину. Так, за минувшие сутки в Карабах из Еревана вернулись 1 895 беженцев. За весь период в регион вернулись более 13 тысяч местных жителей.

На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач российскими миротворцами

Миротворцы из России и сотрудники Международного Комитета Красного Креста продолжают поиск и обмен телами погибших.

Напомним, что 9 ноября лидеры России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны в Нагорном Карабахе. В соответствии с соглашением в регион направлены российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.