Мостовой – о «Зените» и Дзюбе перед игрой с «Лацио»: «Может, он три ночи не спал, а потом говорят, что он по полю еле ходит»

Александр Мостовой Фото: Иван ВИСЛОВ

«Зенит» был одной из главных российских надежд в еврокубках, но сыграв три игры по одной с каждым соперников сине-бело-голубые занимают последнее место в группе, имея в активе только одно очко. Семак и компания начинают период ответных игр, и сегодня им предстоит выйти на поле против итальянского «Лацио». Стоит отметить, что именно с «Лацио» «Зенит» и набрал то самое единственное очко.

Александр Мостовой считает, что для питерцев ещё не всё потеряно, хотя «Царь» поделился с «Комсомолкой» мнением, что в сегодняшнем матче в Италии фаворитом будут хозяева поля. Эксперт вспомнил последнюю игру «Зенита» с «Ахматом» и неприятную историю с Дзюбой. Эти события должны были подорвать настрой команды, но у Мостового на этот счёт другое мнение.

- Ничья с «Ахматом»: там «Зенит» должен был выигрывать 2:1. Пенальти придуманный. Из ничего дали одиннадцатиметровый. Ну кому-то ВАР помогает, кому-то нет. Очки потеряли, в любом случае.

История с Артёмом: правильно, что её уже закрыли. На команду она не сказывается, а сказывается ли на него? Лучше у него спросить, я в команде не нахожусь. Может, он три ночи не спал, а потом говорят, что он по полю еле ходит. Люди же не понимают этого. С «Ахматом» он играл довольно-таки средне, но играл.

С «Лацио» тоже непонятная ситуация: то разрешают играть, то запрещают, то травмы, то болезни. Последнюю игру они отыграли хорошо, находятся в форме, поэтому «Зениту» будет непросто. Небольшое преимущество на сегодняшний день у итальянцев. А потом, их и ничья может устроить, - сказал Александр Мостовой.

Травмы системообразующих игроков – одна из главных проблем «Зенита». Александр Мостовой рассказал, кого именно сейчас не хватает больше всего действующим чемпионам РПЛ.

- Для них Малком, Дриусси и Азмун - определяющие. Как только они вылетели, всё сразу сбилось. Трудно сравнивать Малкома, с Кузяевым, хотя он сейчас один из лучших в составе. Но одно дело играть с «Ахматом», другое - в Европе.

Но у «Зенита» будут шансы. Ещё три игры - девять очков. Три игры выигрываешь, сразу выходишь. По статистике ничего не потеряно. Приезжай к «Лацио» и обыгрывай «Лацио», включайся в борьбу. Хотя, вспоминая прошлогодний розыгрыш, у «Зенита» было очень много шансов. И какое место они заняли? Понятно. Поехали к «Бенфику» и получили трёшку.