Михаил Ефремов в роли полицейского-убийцы: в онлайн-кинотеатрах вышел последний страшный фильм актера

В онлайн-кинотеатрах OKKO и IVI.RU вышла «Картонная пристань». Последний фильм с Михаилом Ефремовым, снятый незадолго до трагических событий, после которых актер угодил в тюрьму. Фото: кадр из фильма

В онлайн-кинотеатрах OKKO и IVI.RU вышла «Картонная пристань». Последний фильм с Михаилом Ефремовым, снятый незадолго до трагических событий, после которых актер угодил в тюрьму. Кино екатеринбуржца Кирилла Котельникова уже называют пророческим, а по соцсетям разошлась картинка с финальными кадрами фильма: Ефремов с бутылкой и ружьем на фоне адского пламени.

Поначалу кажется, что перед нами пародия на фильм «Тема» Глеба Панфилова, когда сытый писатель приезжает в глубинку и сталкивается нос к носу с другой реальностью.

В "Картонной пристани" накануне выборов группа самодовольных журналистов, отправляется из столицы в деревню «Ударник», эдакую «жопу жопы мира». Задачу снять с места событий репортаж о бодром волеизъявлении старушек и стариков каждый участник вояжа воспринимает по-своему. Блогер Максим Кац рад насобирать жареного для своего канала. Туповатый оператор Юра печалится отсутствию сенсаций и расчлененки. Светская журналистка Света с застывшей на лице маской «зависти и презрения» пытается захомутать Юру. А патриотичный персонаж-телеведущий Николай Плещев (очень хорошая роль актера Владимира Зайцева) за ужином опять объелся: в промежутках между шабли и авокадо с лососем звезда бухтит, что в такую даль без колес и педаль нужно посылать молодых, а вовсе не его. Все персонажи глубоко неприятны, никто конечно же, никогда не видел деревни и репортажи из удаленных регионов обычно штампуют, не выходя из кабинетов.

Режиссер ловко обманывает зрительское ожидание. Ближе к середине действие оборачивается хтонью и сюром в духе «Паразитов» Пон Джун Хо. Столичным «мертвым душам» суждено встретиться с сельскими мертвецами и их хозяином-участковым в исполнении Михаила Ефремова. Одичавший Чичиков-Ефремов готов защищать тайны деревни с ружьем и картечью.

Говорить о фильме невозможно без упоминания жизненной драмы, случившейся с Ефремовым.

О том, кого мы потеряли задолго до рокового ДТП, можно судить уже по гениальному фильму «Когда я буду великаном», где четырнадцатилетний Миша сыграл свою лучшую роль. Изначально он было очень хорошим актером: умел снять с натуры острую характерность и насытить ее изнутри и мхатовскими паузами, и эмоциональными взбрыками, и сменой тона. Он показывал: его персонаж больше той роли, которые навязывали ему обстоятельства.

Конечно, у него были достойные работы: «Дни хирурга Мишикина», «Шантажист», в «Благородном разбойнике Владимире Дубровском» Ефремов сыграл лучшего Дубровского, какой только мог быть. А потом — пошло-поехало. Ужасные фильмы, отвратительные сериалы. Позорнейший «Антикиллер», эпизодические роли алкашей и апофеозом падения стала «Кошечка», где ему выпало изобразить стареющую балерину. Кстати, самого актера еще можно понять: кто бы отказался преобразиться в балерину. Но как понять режиссера, предложившего Ефремову это? Пошло, грубо, не смешно.

Говорить о фильме невозможно без упоминания жизненной драмы, случившейся с Ефремовым. Фото: кадр из фильма

Время производило шлак, в котором он кувыркался, как мог и, видимо, перенес несерьезность своих киноработ на собственную жизнь. Хорошего актера Ефремова эксплуатировали его же друзья - ждали от него забавности, предлагали эпизодические роли, но никто ни разу не поставил перед ним никакой задачи. Которую, как ни странно, предложил провинциал Кирилл Котельников. Режиссер не вполне владеет кинематографической образностью, зато точно почувствовал то место, которое должен занимать Ефремов.

В "Картонной пристани" Ефремову, помимо главной роли, выпало играть в компании с выдающимися актерами: Владимиром Зайцевым и Борисом Каморзиным, сумевшими составить ему интересную историю существования.

Диапазон Ефремова, наконец, раскрылся. Единственный на несколько глухих деревень участковый, он то добрый, то респектабельный, то неуверенный в себе. То Аниськин, косящий лиловым глазом сдобной буфетчице; то местный герой, сумевший с помощью пакетика и игры в Кусто отжать у наркобарыг золотишко; то каскадер, в смешных домотканых трусах перебирающийся на другой берег реки. В финале, обернувшись змеем-искусителем, он предлагает журналистам отказаться от идеи снимать выборы. Ну в самом деле, зачем, не лучше ли отправиться на «отличную рыбалочку»: «А давайте, я заеду за вами часика в четыре, а?» Но, наконец, после очередного «нет» превращается в злобного зомби с охотничьим ружьем.

Режиссер верно подметил тренд: народ соскучился по сказкам, в том числе — страшным (успех «Последнего богатыря» и сказки «Холоп» - тому подтверждение). Жанр «Картонной пристани» угнездился где-то между городским фольклором из серии «в одной темной, темной комнате» и страшным сельским преданием. Подобно тому, как в новогоднем «Холопе» одичавший от безнаказанности мажор стал народным героем, в «Картонной пристани» одичавший от безнаказанности Чичиков превращает историю в макабр.

Понимая главную метафору «Картонной пристани», уравнивающую владельца мертвыми душами и главного героя выборов, зритель понимает и другое, уже не относительно фильма, а относительно жизни актера.

Во-первых, очевидно, что на актера Ефремова у Бога были свои планы. Теперь, после того, что случилось, актерский блеск уже не будет затмевать куда более важное содержание.

А оглядываясь назад, хочется сказать тем, кто снимал его в своих паршивых фильмах, а теперь удивляется происходящему: «Кто его убил? А вы и убили-с».