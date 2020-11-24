Запад готовит России «белорусский сценарий»

Запад решил заменить Алексея Навального его женой Юлией - так решили западные СМИ. Фото: REUTERS

«Сенсация! Запад решил заменить Алексея Навального его женой Юлией» - с таким заголовком вышла статья в немецком издании Abendlich Hamburg. Автор, судя по всему, скептически относится к перспективам российского оппозиционера, утверждая, что его «слава и поддержка в России измеряются не миллионами голосов на выборах, а максимум сотнями тысяч просмотров скандальных видео в Ютубе». Немецкий журналист полагает, что западные кураторы Навального после «плохо состряпанной авантюрой» с отравлением «Новичком» поставили крест на политическом будущем своего клиента. И обратили свой взор на нового фаворита.

«Скоро Алексей и Юлия возвращаются из Германии в Россию и сделают важное заявление о том, что Юлия Навальная выдвигается как кандидат в Государственную Думу. Если это произойдет, у Кремля начнется новая головная боль, потому что это станет настоящей политической сенсацией с непредсказуемым последствиями, хотя, вероятно, и не для Путина, а для самой российской оппозиции», - говорится в публикации Abendlich Hamburg.

При соответствующей медии нои работе (а ресурсы для этого у Запада есть), это могло бы стать трамплином к президентской кампании 2024 года. От этой аналогии невозможно отмахнуться на фоне происходящего сегодня в Белоруссии. Похоже условному Западу пришелся по душе кеи с Светланы Тихановскои , из которои надули образ «национального лидера» в изгнании, посеяв смуту на минские улицы. И в России к «белорусскому сценарию» решили начать готовиться сильно заранее. Может и зря, кстати. Тихановская-то была объединяющей протестный электорат фигурой .

А вот Навальная скорее сыграет диаметрально противоположную роль. Потому что, во-первых, у нас не пересажают остальных оппозиционных кандидатов. Во-вторых, они не объединятся вокруг нее и к выборам перегрызутся между собои . В-третьих, размажут неравными долями оппозиционныи электорат по своим непомерным амбициям. По крайней мере, раньше оппозиция к объединению ради общеи цели способности не показывала.

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