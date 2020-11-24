Константину Ивлеву не понравился стейк Кости Ивлева и оливье от звезд Тик-Тока

Константин Ивлев ведет шоу вместе с Ренатом Агзамовым. Фото: Телеканал "Пятница"

Шеф-повару Константину Ивлеву некогда самому стоять у плиты — он запускает один телепроект за другим. Очередное шоу он ведет в паре с кондитером Ренатом Агзамовым — в «Битве шефов» на канале «Пятница!» они ищут лучшего российского повара из народа.

В первых выпусках покажут, как проходил кастинг участников. Так, счастья попытают мегапопулярные тик-токеры близнецы Кирилл и Артем Верзаковы. Они одни из самых высокооплачиваемых блогеров России с 7,8 млн подписчиков, но в кулинарном шоу им не повезло. Братья расстарались и приготовили для кастинга оригинальное оливье с красной и черной икрой, но Ивлев и Агзамов не сговариваясь раскритиковали

Тик-токеры близнецы Кирилл и Артем Верзаковы. Фото: Телеканал "Пятница"

блюдо.

- Готовить вы ни хрена не умеете, - ласково приветствовал парней Ивлев.

- Заветренная икра, заветренный майонез и стремненький лимончик из 90-х. Я не хочу видеть вас в своей команде, - брезгливо поморщился Агзамов.

Тогда организаторы кастинга сделали ход конем: под взоры шефов предстал… Костя Ивлев, приготовивший конкурс стейк. Он тоже бородат, тоже повар, только не из Москвы, а из Выборга и сильно моложе. Тут бы «настоящему» Ивлеву раздобреть и взять в свою команду тезку-однофамильца. Увы. Ренату молодой шеф тоже не глянулся.

Повара из Выборга тоже зовут Константин Ивлев. Фото: Телеканал "Пятница"

В кастинге участвуют люди разных профессий, не обязательно повара.

- По моему мнению, главные таланты кроются среди домохозяек, - считает Агзамов. - Большинство профессионалов заточено под шаблоны, а простые хозяйки могут сотворить совершенно волшебные рецепты, которые даже в голову не придут.

Премьера шоу «Битва шефов» состоялась на «Пятнице!» 24 ноября в 19.00.