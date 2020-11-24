В Москве будут судить женщину, оставившую годовалую дочку бомжу в подземном переходе

Судьбу нерадивой матери решил суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В истории годовалой малышки, которую родная мать почему-то решила подарить бомжу, точку поставит суд. Против 29-летней безработной женщины еще в октябре возбудили уголовное дело.

Напомним, 16 октября, о пропаже ребенка в полицию сообщила старшая 17-летняя сестра малышки по отцу. Спустя несколько часов кроху нашли. Все это время коляску с девочкой катали бездомные. В полицию о том, что им подкинули ребёнка в переходе станции метро Рязанский проспект, они и не думали сообщать. А потом правоохранители задержали саму мамашу-кукушку.

В полиции женщина рассказала, что дочку якобы нечем кормить. Позже выяснилось, что ее супруг и отец девочки – в тюрьме. Свою вину женщина признала на первом же допросе.

Уже в ближайшие дни начнутся судебные слушания.

- Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд, - сообщили kp.ru в Кузьминской межрайонной прокуратуре Москвы.

За оставление ребенка в опасности женщине грозит до одного года лишения свободы. Родительских прав ее уже лишили. До сих пор никто из родственников желания взять малышку под опеку не изъявил. Девочка находится в одном из детских домов столицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве задержали еще одну горе-мамашу, которая оставила на пять суток десятилетнего сына запертым в квартире без еды. Женщина больше года злоупотребляет спиртными напитками.