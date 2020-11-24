Леонид Рошаль, Доктор Мира: Готовимся встретить Новый год в маске. Но - с хорошим настроением

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
- ...Леонид Михайлович, до Нового года - чуть больше месяца. И россияне уже определяются с загородными базами отдыха. А ещё - покупают елочные игрушки, запасаются продуктами .В общем, живут в предвкушении праздника.
- Нет, подождите...
- Да... Вот какие советы вы бы дали тем, кто к вашим словам прислушивается? А таких, думаю, большинство.
- У меня - короткие советы.
- Какие дадите. Самый главный - какой?
- Я поддерживаю ограничения на предстоящие - будущие праздники, которые вводят правительства Москвы и Санкт-Петербурга, например. Да и других городов России.
И я бы не рекомендовал участия в массовых гуляниях. Необходимо уменьшить возможность контактов...
Прежде всего - надо быть осторожными.
Как до этого я говорил, так и сейчас скажу... Что я понимаю под осторожностью?
Чем меньше контактов, тем лучше.
Да, я понимаю, что Новый год – один из любимых праздников, но какие-то огромные застолья с приглашением десятков людей к себе в дом, я думаю, надо оставить на следующий новый год.
И, по возможности, - проводить праздник в семье, со своими близкими, с минимальным числом приглашенных.
И - в кругу абсолютно здоровых людей. Это важно.
Второе... Да, конечно, посмотреть на иллюминацию нужно и можно, я думаю, но, опять же - не в большой толпе, а а узкой компании.
Это все же Новый год. И вас что-то должно радовать.
- Насчёт баз отдыха...
- Нужно ли уезжать из Москвы куда-то еще, в дом отдыха? Почему нет? Если там, куда вы приедете, хорошие условия, люди будут проверены на ковид. Почему нет, если там условия - достаточные такие.
Но тоже, и там, в этом доме отдыха, не строит устраивать «разгуляй»...
И при всем этом, все же, масочный режим я бы продолжал сохранять и на улице, и в домах отдыха, и - кругом. Это наиболее действенное средство предупреждения ковида.
Но я очень надеюсь, что у нас последние Новый год выдается вот таким, следующий будет нормальный.
- Уже сейчас некоторые спорят, какая закуска должна быть на столе, какие напитки, кто-то -, против оливье. Что бы на сей счёт посоветовали? У вас какой будет дома стол?
- Обычный, как всегда. И с оливье, и с закусками. Со всем.
- А выпивка какая?
- Но я-то сам не пьющий, да, может, если и выпью глоток шампанского.
Этого на Новый год мне лично будет достаточно. А кому-то - два-три глотка. А кому-то достаточно сто грамм водки. Я не знаю. Но злоупотреблять не нужно.
Может быть, пока и рано. Но хочу пожелать всем россиянам хорошего настроения на Новый год. Давайте уже сейчас начнём им запасаться. Жизнь продолжается...