Леонид Рошаль, Доктор Мира: Готовимся встретить Новый год в маске. Но - с хорошим настроением

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- ...Леонид Михайлович, до Нового года - чуть больше месяца. И россияне уже определяются с загородными базами отдыха. А ещё - покупают елочные игрушки, запасаются продуктами .В общем, живут в предвкушении праздника.

- Нет, подождите...

- Да... Вот какие советы вы бы дали тем, кто к вашим словам прислушивается? А таких, думаю, большинство.

- У меня - короткие советы.

- Какие дадите. Самый главный - какой?

- Я поддерживаю ограничения на предстоящие - будущие праздники, которые вводят правительства Москвы и Санкт-Петербурга, например. Да и других городов России.

И я бы не рекомендовал участия в массовых гуляниях. Необходимо уменьшить возможность контактов...

Прежде всего - надо быть осторожными.

Как до этого я говорил, так и сейчас скажу... Что я понимаю под осторожностью?

Чем меньше контактов, тем лучше.

Да, я понимаю, что Новый год – один из любимых праздников, но какие-то огромные застолья с приглашением десятков людей к себе в дом, я думаю, надо оставить на следующий новый год.

И, по возможности, - проводить праздник в семье, со своими близкими, с минимальным числом приглашенных.

И - в кругу абсолютно здоровых людей. Это важно.

Второе... Да, конечно, посмотреть на иллюминацию нужно и можно, я думаю, но, опять же - не в большой толпе, а а узкой компании.

Это все же Новый год. И вас что-то должно радовать.

- Насчёт баз отдыха...

- Нужно ли уезжать из Москвы куда-то еще, в дом отдыха? Почему нет? Если там, куда вы приедете, хорошие условия, люди будут проверены на ковид. Почему нет, если там условия - достаточные такие.

Но тоже, и там, в этом доме отдыха, не строит устраивать «разгуляй»...

И при всем этом, все же, масочный режим я бы продолжал сохранять и на улице, и в домах отдыха, и - кругом. Это наиболее действенное средство предупреждения ковида.

Но я очень надеюсь, что у нас последние Новый год выдается вот таким, следующий будет нормальный.

- Уже сейчас некоторые спорят, какая закуска должна быть на столе, какие напитки, кто-то -, против оливье. Что бы на сей счёт посоветовали? У вас какой будет дома стол?

- Обычный, как всегда. И с оливье, и с закусками. Со всем.

- А выпивка какая?

- Но я-то сам не пьющий, да, может, если и выпью глоток шампанского.

Этого на Новый год мне лично будет достаточно. А кому-то - два-три глотка. А кому-то достаточно сто грамм водки. Я не знаю. Но злоупотреблять не нужно.

Может быть, пока и рано. Но хочу пожелать всем россиянам хорошего настроения на Новый год. Давайте уже сейчас начнём им запасаться. Жизнь продолжается...