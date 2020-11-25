«Норникель» окажет поддержку Забайкальскому краю

24 ноября состоялась рабочая встреча президента компании «Норникель» Владимира Потанина с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Фото: Евгений ТУМАШОВ

24 ноября состоялась рабочая встреча президента компании «Норникель» Владимира Потанина с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. В ходе встречи руководители обсудили вклад «Норникеля» в социально-экономическое развитие Забайкальского края и подписали два соглашения – о взаимодействии и о финансировании программ и проектов в социальной сфере на период с 2021 по 2026 год.

Компания и край уже давно и эффективно взаимодействуют в различных направлениях. «Сегодня мы расширяем периметр данного сотрудничества, и на нас произвела очень серьезное впечатление идея губернатора о том, что инвестиции социального характера должны носить более системный, долгосрочный характер. Они должны запускать такие процессы в крае, которые впоследствии приводили бы к системным изменениям. И наше соглашение ровно об этом — в области культуры, в области медицины, мы будем оказывать поддержку социальным программам края», – рассказал на встрече Владимир Потанин. – «Кроме того, мы обсудили вопросы не только социальной сферы, но и активизации нашей промышленной и инвестиционной деятельности. И здесь тоже нашли точки соприкосновения с точки зрения развития Быстринского ГОКа — мы видим перспективы его усиления и развития».

Первое соглашение описывает стратегию взаимодействия, второе — описывает конкретные шаги: поддержку со стороны региона инвестиционных проектов горно-металлургической компании и увеличение вклада «Норникеля» в развитие социальной сферы края.

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил, что такое сотрудничество — это принципиальная возможность для экономического развития региона, ведь благодаря этому создаются высокооплачиваемые современные рабочие места и появляется возможность выполнять социальные задачи перед людьми. «И мне очень отрадно, что у компании такая настоящая, с хорошим отношением к людям, социальная позиция», – добавил губернатор.

Стороны договорились о совместной реализации приоритетных программ и проектов. Основные направления сотрудничества – образование, наука, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, искусство, социальная поддержка, охрана окружающей среды. Финансирование на эти цели со стороны «Норникеля» на ближайшие шесть лет будет увеличено с 1,85 млрд рублей до 2,4 млрд. Совокупный объем налоговых платежей «Норникеля» в бюджет Забайкальского края за 2018-2020 годы составит около 6,7 млрд рублей.

Один из важнейших проектов – поддержка детского и юношеского хоккея в Забайкальском крае – подразумевает бюджет в 35 млн рублей в год на период с 2021 по 2023 год. «Я знаю, что дети с большим удовольствием занимаются хоккеем и уже играют в молодежном дивизионе, и я считаю, что это очень такая могла бы быть визитная карточка края — как символа здорового образа жизни», – отметил Владимир Потанин.

В ходе рабочей встречи Александр Осипов также поблагодарил президента «Норникеля» за помощь региону в борьбе с пандемией COVID-19 и вручил Почётную Грамоту губернатора Забайкальского края. «Эта помощь оказала реальное влияние на то, что мы спасли жизни, предоставили людям возможность получения в нормальном виде медицинских услуг», – сказал глава региона.

В 2020 году компания направила в регион на эти цели 376,7 миллиона рублей, а также отправила спецтехнику: два автомобиля скорой помощи, две мобильные лаборатории, аппараты ИВЛ и комплекты реагентов для тестирования на коронавирус. Кроме того, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой «Норникель» выделит краю ещё 50 млн рублей на борьбу с COVID-19.

Основной актив «Норникеля» в Забайкальском крае – Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГРК Быстринское), крупнейший гринфилд-проект в российской металлургической отрасли. ГРК построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края всего за 3 с половиной года и был запущен в конце 2017 года. Сейчас в компании работают около 2 тысяч сотрудников, из которых около 80% – забайкальцы. Проект привле к в экономику Забаи кальского края около 100 млрд рублей инвестиции .