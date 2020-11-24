"На себя совсем не похожа": что с собой сделала Ольга Дроздова

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Дроздова и Дмирий Певцов скоро отметят 25-ю годовщину свадьбы. За годы совместной жизни актеры были вместе и в горе, и в радости. Звезды сериала "Бандитский Петербург" живут в любви и уважении друг к другу. Певцов признается жене в любви и не устает восхищаться Ольгой.

Дмитрий Певцов разместил в блоге видео преображения Ольги Дроздовой. "В поисках образа Алтынай (пьеса «Первый хлеб) в новой постановке театра «Современник»", - подписал видео супруг звезды.

В кадре 55-летнюю актрису невозможно узнать. Она запечатлена в непривычном виде. Артистка перевоплотилась в знойную брюнетку с каре. Изюминкой рокового образа стал яркий макияж - смоки айс, а также алая помада кардинально изменили имидж актрисы. Публика с трудом узнала своего кумира.

"Совсем не узнаваема!", "Верните Ольгу", "На себя совсем не похожа", "Снова можно влюбляться мужу!", "Ни за что бы не узнала!", "Перевоплотилась, так перевоплотилась!", - пишут фолловеры.

Напомним, служебный роман у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года. Ольге было 43 года. Кроме того, супруги воспитывают приемную дочь. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас, - рассказывала Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.