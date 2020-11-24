Количество посадочного материала для компенсации вырубленного леса увеличится

Чем больше будет деревьев, тем лучше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одна из ключевых задач в сфере компенсационного восстановления – уйти от модели «лесопосадки» к модели «лесовыращивания», рассказал первый заместитель директора Рослесинфорга Александр Зыков. Речь о тех случаях, когда леса вырубают для строительства дорог, трубопроводов, линий электропередачи. Обязанность высаживать взамен вырубленных новые леса есть и сейчас. Однако, как отметил Александр Зыков, этот инструмент работает не идеально: не хватает посадочного материала, в некоторых регионах нет свободных участков для высадки леса, часть таких участков оказываются недоступны из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Решать проблему намерены в рамках Плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденного вице-премьером Викторией Абрамченко.

«К 1 декабря 2020 года в Госдуму должен быть внесен законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование государственных и муниципальных учреждений на создание новых питомников для выращивания посадочного материала саженцев и сеянцев лесных растений для воспроизводства лесов с закрытой корневой системой (за счет чего они лучше приживаются), - напомнил Александр Зыков. – Такая мера поможет увеличить количество посадочного материла». При этом, добавляют в Рослесинфорге, если задача – действительно вырастить лес, то мало его просто посадить – необходимо также долго и кропотливо ухаживать за посадками.

Еще одно ограничение, которое существенно влияет на эффективность компенсационного лесовосстановления, – территориальная привязка: высаживать новый лес сейчас обязаны в том же регионе, где он был вырублен под строительство. Однако свободные участки (обычно высадки производят на местах более ранних вырубок, лесных пожаров, пустырей) есть не во всех регионах. Для таких случаев необходимо предусмотреть в законодательстве возможность выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению в других субъектах, заключил Александр Зыков.