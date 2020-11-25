Анекдоты: На пачках сигарет для дам вместо страшных картинок нужно клеить маленькое кривое зеркальце

- Пап, мама говорит, что ты путешественник, но почему все привозят из путешествий магнитики, а ты - наколки?

* * *

Фальшивого дрессировщика в цирке тигры быстро раскусили.

* * *

Мой муж сделал мне предложение в ресторане. Я была рада, но не думала, что будет все так банально. Потом вспомнила, что будущий муж моей сестры достал кольцо из кармана и спросил ее:

- Хочешь потаскать?

* * *

Врач - пациенту:

- Все ампутировать мы, к сожалению, не можем - кое-что придется и лечить...

* * *

Хороший студент станет хорошим врачом! А плохой студент - главврачом больницы!

* * *

- Доктор, у меня что-то в правом боку побаливает...

- Одеколон пили?

- Пил. Не помогает...

* * *

СМИ: «С целью наибольшей эффективности реформы по сокращению аппарата госслужащих количество чиновников было увеличено...»

* * *

Внесено предложение: выдавать вид на жительство в России за крупные инвестиции в экономику страны.

...Во всех богатейших особняках мира царила напряженность, даже тревога. Рокфеллеры, Ротшильды, все известнейшие миллиардеры мира перезванивались, обменивались радостной новостью. Наконец-то исполнится их мечта - получить вид на жительство и легально купить малогабаритную двушечку в Ухрюпинске…

* * *

- Маш, а пойдем в кино после школы!

- Я не могу. Я после школы в универ поступлю, а потом работать пойду.

* * *

- Жена! Я в больнице! Сломал в трех местах ногу на работе... Настя привезла меня... Может быть, ногу будут ампутировать...

- Какая еще Настя?!

* * *

Мне интересно, почему афроамериканцы не сжигают огромное количество изображений ненавистного им Джорджа Вашингтона на долларовых бумажках?!

* * *

- Прикинь, вчера сходил в кинотеатр! Смотрю рекламу, новый фильм появился. Называется «Все, чем занимаются Саша с Машей, когда их 7 детей уходят в школу». И сходил! Это кранты просто!

- Ну-ну, и чем?

- Спят, блин! Тупо спят, храпят все 90 минут!

* * *

В Одессе:

- Моня, шо я вижу, ты живой и здоровый! А сказали, что ты уже три раза умер.

- И ты тоже хорош - ни разу не пришел на похороны!